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臺中榮民總醫院創建40週年　前進「偏鄉義診」守護居民健康

臺中榮民總醫院創建40週年　前進「偏鄉義診」守護居民健康
臺中榮民總醫院創建40週年　前進「偏鄉義診」守護居民健康

健康醫療網

2022-04-20 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】臺中榮民總醫院為中部地區唯一的國家級醫學中心，多年來不斷發展精進各項醫療量能，全方位推動各項維護社會大眾健康的行動。今年適逢建院40週年，為引領提升區域醫療品質，落實醫學中心社會公益責任，擇定前往醫療資源相較匱乏的臺中市和平區達觀部落提供義診。

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醫療資源貧乏　就醫至少花費1小時車程

社區居民常見健康議題包括肝腎肺功不佳、痛風與結石、三高疾病（血壓、血脂、血糖）、口腔疾患、肌肉骨骼傷害等。當地人士表示地區醫療資源不僅貧乏，在地居民前往最近的醫療院所就醫要花費至少1個小時以上的車程。

科技來輔助偏鄉醫療　5G行動醫療會診

現場一位60多歲吳先生表示，山區看診相較市區實在不便，這次榮總出動這麼龐大的義診團隊，又有這麼多名醫現場看診，現場檢查，讓我們感受到相當便利；另一位田女士因不舒服前來看診，經由家庭醫學部醫師問診，並運用超音波進行檢查，認為他肝臟及腎臟皆有問題，立即運用5G遠距醫療設備與在台中榮總的肝膽腸胃科醫師連線即時會診檢查，判斷田女士病情非常嚴重，需要立即住院治療。

偏鄉醫療無距離　智慧醫療先行者

陳適安院長強調，偏鄉及落後地區的醫療資源匱乏一直是長期存在的問題，臺中榮總身為國家級醫學中心及智慧醫療的先行者，已陸續於越南義診及諾魯醫療團的任務中使用智慧醫療協助複雜個案的診斷，成效獲得各友邦讚許，本次將5G服務運用在就醫不便的桃山部落，實現台中榮總以5G科技提供無遠弗屆智慧醫療服務，用行動宣示，哪裡有需要，臺中榮總就在那。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53453

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