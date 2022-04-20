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台北國際汽車零配件與車用電子展 經濟部技術處 mTARC 聯盟展現智慧車電成績

▲ 台北國際汽車零配件與車用電子展 經濟部技術處 mTARC 聯盟展現智慧車電成績
▲ 台北國際汽車零配件與車用電子展 經濟部技術處 mTARC 聯盟展現智慧車電成績

2GameSome - 有車賞

2022-04-20 17:55:00

經濟部技術處 mTARC 主題館，今年 4 月 20~23 日再次進駐台北國際汽車零配件與車用電子展，契合時下最夯的電動車與自駕車議題，以「馭.視未來-Drive into Future」為主題，精選展示 18 項車輛領域科技專案成果，充分展現了法人與產業在車輛產業自動化、聯網化、電動化及服務化等四大發展趨勢的旺盛能量。

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經濟部技術處處長邱求慧致詞時表示，根據全球汽車產業市場（marklines）資料顯示，2021 年全球電動車銷量達 650 萬輛，全球車輌電子市場更達 3,600 億美元，台灣預估達新台幣 3,000 億元的產值，預估 2025 年產值可望達到 6,000 億元。經濟部技術處著力輔導產業技術與世界接軌並搶佔國際市場，而台灣車輛移動研發聯盟（簡稱mTARC），即是為了促進車輛產業研發技術升級與國際交流，集結 7 大法人與 2 家業者所成立。在科技專案挹注資源支持下，自 2008 年起已累積超過千件自駕與電動車的專利，遍布美國、德國、日本、台灣、中國大陸等國家，已授權專利廠商達 230 家，總計 350 件以上，協助廠商創造近千億產值效益。而本次所展出的 18 項展品，已與美國 OPTIMAL-EV、鴻華先進、建大工業等 13 家廠商有所合作，未來也將推出商品化應用，展現台灣在先進車電技術的旺盛能量。

本次展示亮點展品中，「駕駛輔助Level 3整合技術」、「整車線傳控制器」、「電動車鋁合金散熱器」皆有重要突破。

  1. 駕駛輔助Level 3整合技術：促成第一個美國自駕合作案
經濟部技術處促成車輛中心與美國 OPTIMAL 集團技術合作，創立「優車智能股份有限公司」，並完成第一階段新台幣 1.6 億以上的台美合作自駕投資案。於 2022 年「駕駛輔助Level 3整合技術」已獲得美國電動商用車廠 OPTIMAL-EV 認可，並帶動台灣 ADAS 及、自駕系統產業供應鏈，協助台灣廠商從零組件、系統到整車搭載，成功進入國際 OEM 供應體系，提供自駕技術整合國產自主完整解決方案，將自駕技術技轉給美國電動商用車廠(OPTIMAL EV)，預計於 2023 年將商品化量產，搶占未來美國智慧電動校車 50 萬輛市場。

  1. 整車線傳控制器：試量產台灣第一台整車線傳控制器
整車線傳控制器就像是電動車的大腦，藉由訊號連結零件，取代原先油車引擎控制器，這也是台灣開發自駕車與電動車，除三電（電機、電池與電控）外，最欠缺的一項核心技術與產品，由工研院自主研發的新一代控制器已與國際同步，可取代國外進口零件。2021 年至今已試量產製造及獲得巴士業者 1,100 套訂單，包含 MIH 與國內 2 家交通部核定具自主設計資格的大客車製造廠，並搭載於 MIH(鴻華先進)Model T、中興電動巴士等，將協助整合國產電動車供應鏈、加速動國產整車控制器產業落地。

  1. 電動車鋁合金散熱器：應用摩擦攪拌銲接技術，取得歐美一線車廠訂單
車身要輕量化同時兼具結構強度之需求，摩擦攪拌銲接技術的高品質低變形的接合效果是必要的，因此全球車廠都開始導入，而金屬中心所開發摩擦攪拌銲接技術克服過去的角度限制問題，可達到小曲率半徑 3D 曲面銲接，已比肩國際大廠，並成功協助國內電動車零組件製造商，應用於電動車鋁合金散熱器產品，2021 年成功取得國際電動車大廠訂單，年產值達 5,000 萬元以上，2022 年更打入歐洲一線車廠。

mTARC 林秋豐主委表示，聯盟成立宗旨即為提升台灣車輛產業建立關鍵技術並提升競爭力，本次所展出的豐碩成果，體現了各項技術的商品化應用的可能。聯盟過去階段性任務分別為推升自主整車、推動智慧電動車發展、電動與自駕關鍵系統研發，而今隨著時代的演進，任務即是在 C.A.S.E. （聯網化 Connected、自動化 Automated、服務化 Serviced 及電動化 Electrified）等車輛趨勢浪尖的車輛關鍵技術能力上，未來 mTARC 將持續給予產業一臂之力，助產業進攻電動車、自駕車、車輛電子市場。相信透過本次展出可以提供產業界及民眾不同於以往的感受。今天 mTARC 能有如此豐富的成果展出，都要歸功於技術處長久以來對車輛產業的升級發展，不遺餘力的貢獻與付出！未來將持續透過經濟部技術處科技專案的支持，協助產業爭取市場商機，讓內涵 MIT 技術的商品在國際市場佔有一席之地。

本次經濟部技術處 mTARC 主題館特別採取以實體與虛擬展場形式同步展出，透過 360 度的完整線上展間，可不受時間及空間限制如臨實境，線上展間亦提供了豐富的文字與影音介紹內容，提供不同的觀展體驗。

線上展 http://artctw.cc/2022mTARC

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