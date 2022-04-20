▲ 積極耕耘電動車市場發展！台灣保時捷視永續為營運之本

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台灣保時捷同樣將環保永續視為己任，2018 年剛在台成立時，台灣的政策環境對電動車的支持和推動相當有限，台灣保時捷仍秉持費利‧保時捷博士創立品牌時的理念：「一開始，我四處尋覓卻遍尋不著符合我夢想的跑車，於是我決定親自打造一輛。」儘管 Taycan 尚未正式發表，台灣保時捷便著手佈建全台的充電網絡，在全台保時捷中心與長途交通必經處建置高速充電站（Turbo Chargers），並且採用自 2020 年開始即立下業界標竿的 320kW 充電功率，提供 Taycan 車主專屬的快速充電體驗；搭配全台飯店、購物中心與高爾夫俱樂部等地佈建的 AC 目的地充電站，讓 Taycan 2020 年在台正式上市前就已完成環島充電網，車主可安心前往台灣任一角落。





台灣保時捷並未因此停下腳步，持續完善全台充電網絡。截至 2022 年 4 月為止，台灣保時捷與經銷商夥伴已投入超過新台幣 9,000 萬元來建置保時捷車主專屬的高速充電站（Turbo Chargers）目前全台已完成 23 座高速充電站（Turbo Chargers）的佈建，目的地充電站（Destination Chargers）更已達 140 座，讓所有保時捷電動車主不需為里程焦慮。除了完整的充電網路之外，台灣保時捷也為經銷商提供完善的教育訓練，積極培育員工專業技能，進而提供更全方位的品牌服務體驗。





台灣保時捷通路發展處處長暨代理總裁吳海峯先生（Mr. Ralph Uhlmann）表示：「身為歐洲商會低碳倡議行動（Low Carbon Initiative）的一員，台灣保時捷視永續為事業營運的優先考量之一。事實上，台灣保時捷在 2021 年間透過『Porsche Impact』的碳中和計畫，完成共 313.17 噸的碳足跡中和，這也是我們對減碳行動的具體展現。」保時捷預計 2025 年達到電氣化車款占總新車銷售 50%，2030 年達到超過 80% 新車為純電車之外，保時捷還將推出更多純電動車款。台灣保時捷也將持續佈建充電站，預計今年底就能達成每 150 公里就有一處高速充電站（Turbo Charger），透過打造更友善的電動車使用環境，吸引更多車主加入電動車的行列，向保時捷 2030 年碳中和的目標邁進。





台灣保時捷用行動支持台灣電動車市場





台灣保時捷持續推動電動化、數位化、與永續發展議題。台灣保時捷代理總裁吳海峯先生（Mr. Ralph Uhlmann）於此次電動車趨勢論壇中講述全球電動車市場發展、機會與挑戰。除了分享台灣保時捷從零開始發展電動車的心路歷程，也有機會與來自同樣在電動車領域發展的台灣本土企業講者交流，涵蓋電動車供應鏈中重要的車用動力系統、智能駕駛與能源等領域，齊聚一堂為台灣 2050 淨零碳排的目標奠定基礎。



