▲ 首屆台灣 Red Bull 飛行日來了！6 月 10 日前徵召「High 咖」一飛成名

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搞什麼飛機！2022 亞洲唯一 Red Bull 飛行日首次登陸台灣
Red Bull 曾於 2013、2017 年在台舉辦「Red Bull 皂飛車大賽」，共吸引上千組隊伍報名、10 萬人現場觀看，Red Bull 今年將全球注目的飛行日移師台灣，這不僅是台灣第一屆，更是今年亞洲唯一的賽事，邀請台灣民眾一同發揮創意，於９月18日到 MITSUI OUTLET PARK 台中港來「搞飛機」！
為符合在地特色，2022 台灣 Red Bull 飛行日除了邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》作為活動主題曲外，更率先打造全台首座飛行器「飛天轎」，除了近期參與媽祖遶境活動、巡迴至全台各大專院校外，活動當天將會在現場淨港衝海，為活動揭開序幕，屆時邀請全國民眾共同參與 Red Bull 飛行日，見證全台最狂飛行器的誕生。
想在台中港與其他狂人飛行員一飛高下？現在就展開行動，找齊你的隊友，每隊四至五人（團員年齡須滿 16 歲）即可組隊參加。即日起至活動官網下載報名表，並於 6 月 10 日 23:59 分前上傳飛行器設計圖並附上創意緣由和理念。評審將依據創意、飛行器細節、飛行潛力作為評判的依據，最終將選出最優秀的 45 組飛行隊伍，並於 7 月 1 日公布入圍者，參賽者便可開始打造飛行器，準備起飛。
活動官網：https://www.redbull.com/flugtagtaiwan
你不得不知的全球最狂 Red Bull 飛行日
Red Bull 飛行日(Flugtag)是全球最受矚目、最創意有趣的國際賽事之一，參賽隊伍需親自設計飛行器，並於飛行前進行表演，「飛行員代表」將和飛行器一起在夥伴的推進下，共同從跑道出發、一飛衝天！在這天，參賽者不僅要比賽誰能飛得遠，更是激發創意、實現夢想的時刻。
自 1992 年於奧地利維也納舉辦首屆以來，Red Bull 飛行日已經在 94 個城市巡迴，舉辦 168 場賽事，吸引超過 9 百萬全球觀眾目光，共同見證人類最偉大的飛行夢。目前 Red Bull 飛行日最遠飛行距離紀錄為 78.64 公尺，是由 2013 在加州參賽的 5 位航空工程師組成的隊伍《Chicken Whisperers》奪下。
Red Bull 飛行日當天的比賽將有三個評比重點：創意力、表演力、飛行力。無論是飛天大佛、玉米蛋餅或是藍白拖飛越天空，或是巨大化的棒球、香腸攤也能展現台灣特色，邀請民眾一起用天馬行空的創意讓世界看見台灣，振翅高飛並且完美落水，並且最重要的，盡可能飛得越遠越好。2022 台灣 Red Bull 飛行日不僅讓參加民眾揮灑創意，成為全場焦點，前三名更有特殊體驗獎勵，冠軍隊伍將可獲得 Red Bull 海外比賽體驗之旅，一起來感受 Red Bull 世界的熱血與瘋狂吧！
2022 台灣 Red Bull 飛行日相關時程
- 開飛地點：MITSUI OUTLET PARK 台中港
- 報名截止日：2022年6月10日
- 入圍公布日：2022年7月1日
- 選手之夜：2022年9月10日
- 開飛日期：2022年9月18日