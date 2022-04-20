本土+2386，染疫人數增四成　居家隔離照護者影響工作可補助

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而今日中症患者添8人，重症患者加1人，陳時中對此說明，該名重症患者為一七旬婦人，因嚴重肺炎現於加護病房戴呼吸器治療；其他中症患者則多數出現血氧濃度偏低、呼吸急促現象。
維持一定空床率 未來解隔條件可能放寬
為因應持續上升之確診病例數，陳時中指出，除維持一定程度之病床空床率，包含（專責+負壓）病床64.5%、中央集中檢疫所20.1%及地方加強型防疫旅館的21.7%之外，也在儘速加開其他空病床，未來隨著解除隔離政策條件放寬，集檢所可釋出的病床數量會更多，有效提升交替使用效率。
居家照護、隔離 外送必須送至家門口，違者恐開罰
陳時中強調，在實施確診者居家照護期間，為取得必要生活需求及降低社區傳播風險之間的平衡，包含飲食外送及送藥到府，皆須配送至確診者自宅門口。而因考量各社區大樓有自己的管理辦法，若無法讓外送員進入社區，管理委員會務必給予相關協助，指派人手將物品代送至確診者門口，以免違反相關規定而受罰。
確診人數增 如是接觸者的接觸者如何自處？
另由於確診案例數不斷飆升，也有越來越多民眾被通知為「密切接觸者的接觸者」，對此，陳時中說明，此類族群須先進行自我健康監測，減少非必要行程，待該名接觸者採解結果出爐再採取對應行動，如該名接觸者採檢結果為陰性，則可解除監測；若為陽性，詳見下圖。
照護、工作兩頭燒？ 居家照護者影響工作視情形領補助
針對正受隔離或檢疫但生活無法自理的族群（包含12歲以下國小學童、2-8級長照使用者、失智、受日間照顧之身障者、外籍看護突然無法照護者及就讀國、高中或專科的身障確診者），陳時中指出，其照護者如因此影響到原先的工作，導致無法領薪，可領取防疫補償金。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53481
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