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本土+2386，染疫人數增四成　居家隔離照護者影響工作可補助

本土+2386，染疫人數增四成　居家隔離照護者影響工作可補助
本土+2386，染疫人數增四成　居家隔離照護者影響工作可補助

健康醫療網

2022-04-20 18:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】中央流行疫情指揮中心公布，今（4/20）本土個案新增2386例，相較昨日成長四成；境外移入數則有95例，包含落地採檢82例及13例居家檢疫採檢。指揮中心指揮官陳時中坦言，「疫情發展速度快，估計未來可能病毒傳播可能會更大規模地展開」，呼籲民眾外出時需謹慎以待，戴口罩、保持社交距離及勤洗手，個人防疫措施樣樣不可少。

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而今日中症患者添8人，重症患者加1人，陳時中對此說明，該名重症患者為一七旬婦人，因嚴重肺炎現於加護病房戴呼吸器治療；其他中症患者則多數出現血氧濃度偏低、呼吸急促現象。

維持一定空床率　未來解隔條件可能放寬

為因應持續上升之確診病例數，陳時中指出，除維持一定程度之病床空床率，包含（專責+負壓）病床64.5%、中央集中檢疫所20.1%及地方加強型防疫旅館的21.7%之外，也在儘速加開其他空病床，未來隨著解除隔離政策條件放寬，集檢所可釋出的病床數量會更多，有效提升交替使用效率。

居家照護、隔離　外送必須送至家門口，違者恐開罰

陳時中強調，在實施確診者居家照護期間，為取得必要生活需求及降低社區傳播風險之間的平衡，包含飲食外送及送藥到府，皆須配送至確診者自宅門口。而因考量各社區大樓有自己的管理辦法，若無法讓外送員進入社區，管理委員會務必給予相關協助，指派人手將物品代送至確診者門口，以免違反相關規定而受罰。

確診人數增　如是接觸者的接觸者如何自處？

另由於確診案例數不斷飆升，也有越來越多民眾被通知為「密切接觸者的接觸者」，對此，陳時中說明，此類族群須先進行自我健康監測，減少非必要行程，待該名接觸者採解結果出爐再採取對應行動，如該名接觸者採檢結果為陰性，則可解除監測；若為陽性，詳見下圖。

照護、工作兩頭燒？　居家照護者影響工作視情形領補助

針對正受隔離或檢疫但生活無法自理的族群（包含12歲以下國小學童、2-8級長照使用者、失智、受日間照顧之身障者、外籍看護突然無法照護者及就讀國、高中或專科的身障確診者），陳時中指出，其照護者如因此影響到原先的工作，導致無法領薪，可領取防疫補償金。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53481

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