擁有美麗指甲彩繪　需定期卸除和保養

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一般來說，指甲油中常添加皮膜形成劑、増塑劑、溶劑、著色劑等成分。最常見的皮膜形成劑是硝化纖維素（Nitrocellulose），多會輔以樹脂成分，可增加指甲油的密著性與光澤性；增塑劑常見成分為檸檬酸酯類，如乙醯檸檬酸三丁酯（Acetyl Tributyl Citrate）、乙醯檸檬酸三乙酯（Acetyl Triethyl Citrate）等，可增加指甲油的柔軟度、持久性及耐著度；溶劑常見成分如乙酸乙酯（Ethyl Acetate）、乙酸丁酯（Butyl Acetate）等，除用於溶解皮膜形成劑、增塑劑成分外，也用於調整指甲油的黏稠度，並賦予產品良好的揮發性，達到快速乾燥的效果；而著色劑則是賦予產品各種色彩。
食藥署提醒，消費者應購買有完整標示的指甲油產品，勿購買來路不明或標示不清的產品；應在通風的環境下使用，並遠離火源及熱源；避免將指甲油沾到皮膚、眼睛及吸入；孕婦及12歲以下孩童要避免使用含有機溶劑的指甲油。除此之外，指甲油屬於外用產品，若不小心誤食，應儘速就醫處理。
定期卸除保養 避免美甲變調
坊間流傳著「擦指甲油會讓指甲無法呼吸」的說法，食藥署解釋，指甲是一種由蛋白質、角質素、維生素、礦物質所組成的角質組織，如頭髮一般，表面並沒有氣孔，沒有新陳代謝的功能，也不需要呼吸新鮮的空氣。
使用指甲油後，仍應定期卸除，並保持乾燥，避免因頻繁的洗手、做家事，導致黴菌、細菌在指甲油與指甲之間滋生，讓美甲變了調，甚至形成慢性甲溝炎等狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53454
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