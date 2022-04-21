《分手中》張基龍男大十八變　「青澀牙套照」根本不同人

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張基龍的演藝之路走來算是相當順遂，剛出道時的可愛「牙套男孩」形象在模特兒界令人相當印象深刻，也為他爭取到了許多廣告與畫報拍攝、時裝走秀的機會。當時不少人可能不太知道他的名字，但絕對記得他那可愛頑皮又帶著自信的笑容，知道時尚界有一個身材高大、外型獨特的牙套男模。雖然大多數明星們都很不喜歡戴牙套，但為了要變美變帥，必須要忍受一下那段過渡期，然而張基龍過去受訪時從不諱言，自己非常喜歡戴牙套的那段時光，特別是戴著牙套調皮男孩的形象超吸晴，更增添了自己不少的自信感。
脫掉牙套的張基龍透過了體重管理後，猶如脫胎換骨而形象大變，他由時尚界成功轉戰戲劇界，不再單單迷戀走服裝秀伸展台，開始將主力放在演技上，獲得了不少邀約在不少當紅歌手的MV中以及戲劇中擔綱演出。高大挺拔的帥氣外型與臉蛋獲得不少青睞，更讓他一路從配角成功演出綠葉角色後，開始躍昇擔綱第一男主角。這次《我的室友是九尾狐》中的魅力演出，更有別於過去曾飾演九尾狐的男星崔振赫、李棟旭、金汎等眾多男星，獲得不少好評與掌聲。
張基龍在改編自韓國知名同名網路漫畫的《我的室友是九尾狐》劇中飾演999歲的九尾狐申又如，不僅外形俊美，而且有九百多年積累的驚人智慧。個性認真、嚴格威嚴，為了變成人類，一直在為狐珠收集人類精氣。沒想到自己所珍藏900多年的狐珠某天竟然被一個女大學生李潭（惠利 飾）一不小心竟然吞了下去，雙方為了恢復原先狀態不得不開始同居。（編輯：楊穎軒）