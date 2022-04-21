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《分手中》張基龍男大十八變　「青澀牙套照」根本不同人

▲張基龍新劇《我的室友是九尾狐》4月25日全台首播。（圖／衛視中文台提供）
▲張基龍新劇《我的室友是九尾狐》4月25日全台首播。（圖／衛視中文台提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-21 01:00:00

韓國當紅炸子雞張基龍雖然正在服役當兵中，不過由他與個性派玉女紅星惠利搭檔主演的代表作強檔浪漫甜寵劇《我的室友是九尾狐》衛視中文台自下週一(25日)起，週一至週五晚間9點全台首播！999歲高富帥九尾狐，遇上22歲母胎單身的平凡可愛女大生，兩人年齡相差977歲的「格差戀」將產生什麼爆笑趣事？！張基龍完美詮釋帥氣九尾狐，零死角笑容與魅力將於今年春天閃爆粉絲們的眼睛！

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有別於一般的都會時尚男星，出身於韓國慶尚南道蔚山的張基龍有著鄉下男生的純樸可愛的氣質，身高187公分體重75公斤的他，高中時就早已有了明星的外型與架式，也在當地的演藝學苑補習班接受了走台步與演技的相關訓練；蔚山高中畢業後，當時的他還開始戴起了牙套，一心想要當模特兒還考上了100比1超高競爭率的龍仁大學的音樂劇演劇系，隻身前往首爾發展，先從首爾國際服裝周開始了自己的處男秀。

▲張基龍在《我的室友是九尾狐》和女主角惠利大談年齡差977歲的「格差戀」。（圖／衛視中文台提供）
▲張基龍在《我的室友是九尾狐》和女主角惠利大談年齡差977歲的「格差戀」。（圖／衛視中文台提供）
張基龍的演藝之路走來算是相當順遂，剛出道時的可愛「牙套男孩」形象在模特兒界令人相當印象深刻，也為他爭取到了許多廣告與畫報拍攝、時裝走秀的機會。當時不少人可能不太知道他的名字，但絕對記得他那可愛頑皮又帶著自信的笑容，知道時尚界有一個身材高大、外型獨特的牙套男模。雖然大多數明星們都很不喜歡戴牙套，但為了要變美變帥，必須要忍受一下那段過渡期，然而張基龍過去受訪時從不諱言，自己非常喜歡戴牙套的那段時光，特別是戴著牙套調皮男孩的形象超吸晴，更增添了自己不少的自信感。

▲▼張基龍高中畢業後開始戴牙套，並以此形象闖蕩模特兒圈。（圖／翻攝naver.com）
▲▼張基龍高中畢業後開始戴牙套，並以此形象闖蕩模特兒圈。（圖／翻攝naver.com）
▲▼張基龍高中畢業後開始戴牙套，並以此形象闖蕩模特兒圈。（圖／翻攝naver.com）
脫掉牙套的張基龍透過了體重管理後，猶如脫胎換骨而形象大變，他由時尚界成功轉戰戲劇界，不再單單迷戀走服裝秀伸展台，開始將主力放在演技上，獲得了不少邀約在不少當紅歌手的MV中以及戲劇中擔綱演出。高大挺拔的帥氣外型與臉蛋獲得不少青睞，更讓他一路從配角成功演出綠葉角色後，開始躍昇擔綱第一男主角。這次《我的室友是九尾狐》中的魅力演出，更有別於過去曾飾演九尾狐的男星崔振赫、李棟旭、金汎等眾多男星，獲得不少好評與掌聲。

▲張基龍男大十八變。（圖／衛視中文台提供）
▲張基龍男大十八變。（圖／衛視中文台提供）
張基龍在改編自韓國知名同名網路漫畫的《我的室友是九尾狐》劇中飾演999歲的九尾狐申又如，不僅外形俊美，而且有九百多年積累的驚人智慧。個性認真、嚴格威嚴，為了變成人類，一直在為狐珠收集人類精氣。沒想到自己所珍藏900多年的狐珠某天竟然被一個女大學生李潭（惠利 飾）一不小心竟然吞了下去，雙方為了恢復原先狀態不得不開始同居。（編輯：楊穎軒）

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