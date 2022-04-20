眼藥水減緩眼疲勞怎麼挑？　藥師揭「超給力成分」

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臺北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師賴妘薇表示，氯化鈉、玻尿酸或聚合物潤滑劑，具有保濕效果以減緩眼睛乾澀。若產品中含有維生素B12、B6成分，則可以舒緩睫狀肌、恢復眼部調節能力，有效減緩眼睛疲勞。
至於naphazoline、tetrahydrozoline等成份屬於血管收縮劑，可使眼球血管收縮，改善眼睛充血的症狀。上述多為市面上眼用藥品所內含的成份，民眾可以針對自己的症狀，在醫師或藥師的指導下使用，並注意使用說明。
單支包裝適用隱形眼鏡者 避免角膜受損
眼用藥品在包裝上有分瓶裝或單支裝，針對有配戴隱形眼鏡習慣的民眾，盡量選用單支包裝或選擇使用改良型防腐劑的瓶裝產品，以免防腐劑沉積在隱形眼鏡上造成角膜受損。
使用眼藥水 這些注意事項要牢記
賴妘薇提醒大家，使用眼藥水前，請洗淨雙手，點藥水時，藥瓶瓶口不可接觸眼睫毛、眼球和手指、藥水開瓶超過28天，或藥液混濁、變色甚至出現異物時，勿繼續使用。
最重要的是，平日也應保有正確的護眼習慣，讓眼睛適度休息，以恢復眼睛的調節力，才能常保一雙明亮健康的雙眼。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53458
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