科技滿載 ─ Lexus首支電動車系「RZ」正式亮相！

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首波亮相的RZ 450e ，車身尺碼為4,850x1,895x1,635mm，軸距為2850mm，整體尺碼就與目前販售的RX標準車型相當，造型上也完全可以看出Lexus一脈相承的家族風格，但相較於RX，車高較低的RZ 450e更具動感跑格。而RZ車系採純電動車專用的e-TNGA平台開發而來，具有輕量化、高剛性特色，並透過良好的電池與馬達布局，達到最佳的配重，以利提升車輛本質，提供高水準操控。
然而大家最關注的動力與續航力表現部分，RZ 450e在前後軸分別搭載可輸出150kW與80kW電動馬達，電池容量為71.4kWh，透過首次運用的碳化矽功率半導體元件，有效降低行駛耗能，搭配18吋胎圈組下，以J-WLTC規範續航力為450km，美規預估續航力則為225英里。
RZ 450e亦首度導入了最新的Direct4四輪傳動系統與高輸出電子傳動軸，可精準地連續控制四輪輸出動力比例，該系統可利用輪速、加速度與轉向角度等參數，調配前後軸動力輸出比例，可在100：0至0：100間變化，有助於提升加速、操控穩定與降低耗能，同時在加速時可採60：40或40：60之變換，抑制車輛在起步全力加速時的抬頭狀況，使車輛獲得最有效率且直接地加速。
當進彎轉動方向盤時，動力分配則會偏向前輪，約為75：25，隨著車輛轉向，會繼續調整前後軸輸出比例至50：50，並在出彎加速時，在把比例向後調至20：80，增加循跡性。所有的動力分配變換都與車輛動態改變無縫接軌，讓車內乘客無感下即完成。
同時，前後制動再生能源系統，透過前後獨立液壓控制，達到更線性且易控制的制動效果，並可達到最有效率地能源回收。
除此之外，RZ也首度採用Steer by Wire 可變比電子線控轉向系統，轉向系統會依據路況與車輛動態等資訊，調整轉向比例，使方向盤左右轉向的角度控制在150度左右，即可恐制車輛，當在蜿蜒道路上，會讓方向盤變得更靈敏，高速行駛時則會增加穩定性，都可大幅減少駕駛轉動方向盤的負荷，也因為不需要大幅度轉動方向盤，所以RZ可選配上下平整化方向盤，有效降低方向盤所帶來的視線阻礙，讓駕駛者可以更專注於操駕車輛，若配合 LTA車道循跡輔助系統，駕駛者更幾乎不用自己轉動方向盤，車輛即會以最柔和的方式轉向與控制車輛方向，同時，該轉向系統，可過濾過多來自輪胎與制動時的不必要震動，僅提供需要的路感，讓駕駛者可更精準地操駕車輛。
進入車內，同樣可以感受到Lexus一貫的極簡設計，配置全數位化座艙，中控台配置14吋觸控液晶螢幕，與HUD抬頭顯示器；拜常軸距與電動車機械佔用空間較小的優勢下，後座具有長達1000mm的縱向空間，同時提供兩種座椅材質，包括了具30%永續循環材質，並有Orage、Palomino和Dapple Gray/Black三種內裝配色可選擇，值得一提的是，其配有世界首創的Shadowy氣氛投射照明，在車門開啟或關閉時以投射光線於車門飾板上，就會映射出獨特的菱格圖案，別具特色。另外也可選配可變光全景天窗。
安全方面，RZ也配有完善地LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，內建PCS 預警式防護系統、DRCC 全速域主動車距控制、LDA車道偏離警示系統等Lexus當前最新的安全輔助科技。全新亮相的RZ車系，初期僅提供RZ 450e一個車型，最快會在2022年底前在全球各市場上市，台灣方面也將積極爭取最短時間導入。