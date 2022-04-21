有望脫單！馬來貘「貘樹」為相親搬家 釣出最強乾爹施壓
台北市立動物園最近為了替7歲的小鮮肉「貘樹」脫單，在去年10月從新加坡動物園借殖馬來貘姐姐「Putri」，並於3月中將貘樹移居到保育研究中心，希望牠能與遠道而來的Putri相親成功，目前小倆口對於新環境都適應得不錯，保育員都非常期待牠們能夠擦出愛的火花、成功繁衍健康的下一代！
動物園表示，帥氣的貘樹自從在園區誕生以來，一直住在熱帶雨林區，今年3月中為了讓牠與從新加坡遠道而來的Putri「看對眼」，園方讓牠搬到保育研究中心做準備。貘樹搬家的過程十分順利，每天都開心地吃著保育員替牠準備的構樹葉，也會為自己找陰涼處休息，在新環境適應良好。而比貘樹大1歲的馬來貘姐姐Putri在去年10月底就已經抵達動物園，經30天的檢疫期滿後，也住進保育研究中心，無論是對於熟悉環境，或是保育員的親訓，Putri都有穩定的成長，而保育員也摸透牠的食物偏好，常常撿取牠喜歡的欖仁葉、麵包樹葉及芭蕉葉供牠大快朵頤。
園區也說明，馬來貘最適合配對的季節大約在5月，由於牠們的孕期為12到13個月，如果成功配對後，隔年寶寶報到時剛好會是在夏季，正好適合寶寶成長以及學習游泳。因此照養團隊計畫先讓貘樹與Putri在3月時同住在保育研究中心「培養感情」，建立良好的第一印象，接著熟悉彼此的氣味以及聲音，如果進展順利，就會嘗試讓牠們有更進一步接觸。
由於受到人為開發以及棲息地持續縮減等因素影響，全球僅存的4種貘包括：山貘、馬來貘、中美貘及南美貘，如今都被IUCN列為瀕危物種（ENDANGERED）。北市立動物園為了推動馬來貘域外安全族群及其基因多樣性保存，透過參與歐洲瀕危物種保育計畫（EEP），從新加坡動物園借殖而來Putri，同時園方也呼籲「希望大家能以溫暖的心態守護貘樹與Putri，期待牠們的相親能夠成功，未來可以為台北市立動物園增添珍貴的馬來貘寶寶」。
有趣的是園方將照片分享到粉專後，不僅引來許多網友的支持與鼓勵，更釣出小馬來貘「貘豆」的「最強乾爹」圖文畫家Cherng留言：「豆的舅舅加油（施壓）」，讓許多網友紛紛笑說：「你簡直是歷史的見證人，你就是那隻看不見的手！」、「貘舅：貘力山大」、「現代版助生娘娘94ni」、「乾爹又來施壓了」、「希望生出大把大把小貘貘」。（編輯：陳珮瑜）