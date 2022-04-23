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或許這次他會為我改變吧？找前任復合的4個原因

▲舊愛還是最美？忍不住找前任復合的原因之一就是耐不住寂寞。（圖／Shutterstock）
▲舊愛還是最美？忍不住找前任復合的原因之一就是耐不住寂寞。（圖／Shutterstock）

文/姊妹淘

2022-04-23 17:00:00

愛情使人盲目，舊愛還是最美？有時候，我們明明知道這段感情已經讓內心傷痕累累，卻還是在分手後忍不住心軟，選擇給前任第二次機會，希望情況會有所不同，其實說到底，傻傻吃回頭草就是自己耐不住寂寞而已。以下4個分手後復合心態，是否剛好說出了你的心聲呢？

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1.你無法忍受寂寞


結束一段感情從來不是件容易的事，分開以後，你發現那個以前每天對你好、給予陪伴、讓你感到溫暖、屬於你「特別的他」已經不在了，生活頓時充斥著好久不曾感受到的寂寞，接著，你開始懷疑自己所做的分手決定，「我真的好傻，當初應該再給他一次機會，或許現在我們就會像以前那樣快樂了…。」


孤單難耐催使你的心再次回到舊愛，渴望從前的溫度，並且完全將他在你身上留下的傷痕給放在了一旁。


2.選擇重新擁抱既容易又熟悉


曾經屬於你的他，曾經最了解你所有大小事的人，知道你喜歡吃的食物、喜歡喝的飲料、喜歡的衣服款式、喜歡一定要擁抱入睡、喜歡出門前要吻別，你的全部優點和缺點，以及那些不為人知只有他才知道的怪癖…。


選擇重新擁抱舊愛，回到熟悉的舒適圈再簡單不過了不是嗎？明知道可能又一次面對傷害，卻還是不爭氣地回頭了。


3.情緒化的生活已經太難了


分手後的日子多難熬，無時無刻不難過，時時刻刻都想到從前。傷痕已經造成了，永遠會留下傷疤，撫平得等到自己真正放下的那一天，不曉得需要多久才能完全治癒。


最犯賤的是，明明當初鬧得不可開交，三不五時就掉眼淚，可分開以後，距離和時間卻將所有回憶給美好化了，永遠只記得快樂的事，而自動忽略了那些痛苦與難過。


4.你內心總寄望著：「或許這一次，他會為我改變吧？」


愛情使人盲目，讓人失去理智和原則，感性面遠遠勝過了理性面。當他哭著道歉說：「原諒我，以後不會再犯了。」即便內心深處知道不太可能，我們卻還是一次又一次的給了機會，選擇相信對方會不一樣，而忘記自己早已傷痕累累。


事實上，人沒有這麼輕易就被改變，你也沒有偉大到足以讓他為你犧牲，若是真心真意，他會以實際行動取代說說而已來訴諸愛情。記住，永遠還是多愛自己一點吧！


原文授權轉載自ＭＦ變型男


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