或許這次他會為我改變吧？找前任復合的4個原因

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1.你無法忍受寂寞
結束一段感情從來不是件容易的事，分開以後，你發現那個以前每天對你好、給予陪伴、讓你感到溫暖、屬於你「特別的他」已經不在了，生活頓時充斥著好久不曾感受到的寂寞，接著，你開始懷疑自己所做的分手決定，「我真的好傻，當初應該再給他一次機會，或許現在我們就會像以前那樣快樂了…。」
孤單難耐催使你的心再次回到舊愛，渴望從前的溫度，並且完全將他在你身上留下的傷痕給放在了一旁。
2.選擇重新擁抱既容易又熟悉
曾經屬於你的他，曾經最了解你所有大小事的人，知道你喜歡吃的食物、喜歡喝的飲料、喜歡的衣服款式、喜歡一定要擁抱入睡、喜歡出門前要吻別，你的全部優點和缺點，以及那些不為人知只有他才知道的怪癖…。
選擇重新擁抱舊愛，回到熟悉的舒適圈再簡單不過了不是嗎？明知道可能又一次面對傷害，卻還是不爭氣地回頭了。
3.情緒化的生活已經太難了
分手後的日子多難熬，無時無刻不難過，時時刻刻都想到從前。傷痕已經造成了，永遠會留下傷疤，撫平得等到自己真正放下的那一天，不曉得需要多久才能完全治癒。
最犯賤的是，明明當初鬧得不可開交，三不五時就掉眼淚，可分開以後，距離和時間卻將所有回憶給美好化了，永遠只記得快樂的事，而自動忽略了那些痛苦與難過。
4.你內心總寄望著：「或許這一次，他會為我改變吧？」
愛情使人盲目，讓人失去理智和原則，感性面遠遠勝過了理性面。當他哭著道歉說：「原諒我，以後不會再犯了。」即便內心深處知道不太可能，我們卻還是一次又一次的給了機會，選擇相信對方會不一樣，而忘記自己早已傷痕累累。
事實上，人沒有這麼輕易就被改變，你也沒有偉大到足以讓他為你犧牲，若是真心真意，他會以實際行動取代說說而已來訴諸愛情。記住，永遠還是多愛自己一點吧！
原文授權轉載自ＭＦ變型男
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