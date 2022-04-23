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《惡女》隔30年重拍　今田美櫻「河童短髮」意外吸睛

▲《惡女-誰說工作不帥氣》今田美櫻河童髮型引發網友熱議。（圖／KKTV提供）
▲《惡女-誰說工作不帥氣》今田美櫻河童髮型引發網友熱議。（圖／KKTV提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-23 00:00:00

暫時別理疫情帶來心慌意亂，KKTV用春季全網首播日劇帶給大家滿滿元氣和熱血！新生代人氣女星今田美櫻出頭天，在新戲《惡女-誰說工作不帥氣-》飾演初入社會的「熱血笨蛋」新人，最新一集與「初代惡女」石田光過招，石田光甚至還對今田美櫻說「妳很像年輕時的我」，相隔30年的世代交替讓觀眾看得超感動！

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▲今田美櫻與石田光（左）「兩代麻理鈴」同堂，網友直呼有夠懷念。（圖／KKTV提供）
▲今田美櫻與石田光（左）「兩代麻理鈴」同堂，網友直呼有夠懷念。（圖／KKTV提供）
改編自深見惇老師經典名作，《惡女-誰說工作不帥氣-》睽違30年再度重拍，今田美櫻不僅完美詮釋何謂熱血笨蛋，不放棄、不服輸、不怕苦的演出贏得好評，招牌滑壘動作更是喜感十足，俗到爆炸、還因此被稱為河童的短髮意外吸睛，幾乎完美的表現讓觀眾、網友透過畫面完全能感受到「田中麻理鈴」的活力滿點，雖然是職場劇，但有今田美櫻的詮釋更加好看。

除了神祕前輩江口德子的暗中協助與操作，教導今田美櫻得「對人存有疑心也是很重要的事」，並點出日本職場至今仍有男女不平等、管理職嚴重失衡的問題，「兩代麻理鈴」同台更引發網友共鳴，稱讚石田光依舊可愛、沒什麼變之外，她還對著今田美櫻說出「妳很像以前的我」，而今田美櫻在第二集後半段的爆哭場面，觀眾們則覺得她的純真所表現出的真實情感實在太可愛，讚今田美櫻版的麻理鈴是「純潔女孩」，本集還出現30年前曾看過石田光版的「時鐘背包」，讓許多觀眾大喊「有夠懷念！」

▲今田美櫻（左）獲得神祕前輩江口德子的暗中協助。（圖／KKTV提供）
▲今田美櫻（左）獲得神祕前輩江口德子的暗中協助。（圖／KKTV提供）
充滿熱血笨蛋精神的《惡女-誰說工作不帥氣-》好評不斷，KKTV在春季檔日劇也準備了由間宮祥太朗主演、可以爆笑無腦輕鬆看的《難破MG5》，改編自「不良漫畫大師」小澤利雄的名作，看間宮祥太朗如何從不良少年「洗白」到普通學生；雖然現年28歲的他要再穿高中生制服似乎有點勉強，但從父母到兄妹個個都是笑點，連家裡養的柴犬都超有戲，替柴犬配音的聲優也呼之欲出，網友們猜測有相當高的機率是本季同時跨演別部日劇人氣聲優津田健次郎，也讓這隻柴柴坐穩春季檔的最佳動物主角寶座。

▲間宮祥太朗與飾演手足的滿島真之介。（圖／KKTV提供）
▲間宮祥太朗與飾演手足的滿島真之介。（圖／KKTV提供）
▲比演員還吸睛的柴柴「難破松」。（圖／KKTV提供）
▲比演員還吸睛的柴柴「難破松」。（圖／KKTV提供）
《惡女-誰說工作不帥氣-》、《難破MG5 》（難破MG5本週因故停更）每週四於 KKTV全網首播。滿滿春季強檔日劇都在 KKTV，週一到週日、天天都有新貨，相關詳情可洽官方網站、app、臉書專頁。（編輯：楊穎軒）

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