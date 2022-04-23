《惡女》隔30年重拍　今田美櫻「河童短髮」意外吸睛

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除了神祕前輩江口德子的暗中協助與操作，教導今田美櫻得「對人存有疑心也是很重要的事」，並點出日本職場至今仍有男女不平等、管理職嚴重失衡的問題，「兩代麻理鈴」同台更引發網友共鳴，稱讚石田光依舊可愛、沒什麼變之外，她還對著今田美櫻說出「妳很像以前的我」，而今田美櫻在第二集後半段的爆哭場面，觀眾們則覺得她的純真所表現出的真實情感實在太可愛，讚今田美櫻版的麻理鈴是「純潔女孩」，本集還出現30年前曾看過石田光版的「時鐘背包」，讓許多觀眾大喊「有夠懷念！」
充滿熱血笨蛋精神的《惡女-誰說工作不帥氣-》好評不斷，KKTV在春季檔日劇也準備了由間宮祥太朗主演、可以爆笑無腦輕鬆看的《難破MG5》，改編自「不良漫畫大師」小澤利雄的名作，看間宮祥太朗如何從不良少年「洗白」到普通學生；雖然現年28歲的他要再穿高中生制服似乎有點勉強，但從父母到兄妹個個都是笑點，連家裡養的柴犬都超有戲，替柴犬配音的聲優也呼之欲出，網友們猜測有相當高的機率是本季同時跨演別部日劇人氣聲優津田健次郎，也讓這隻柴柴坐穩春季檔的最佳動物主角寶座。
《惡女-誰說工作不帥氣-》、《難破MG5 》（難破MG5本週因故停更）每週四於 KKTV全網首播。滿滿春季強檔日劇都在 KKTV，週一到週日、天天都有新貨，相關詳情可洽官方網站、app、臉書專頁。（編輯：楊穎軒）