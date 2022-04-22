迎接純電世代，汎德公佈「BMW i智慧電能生活圈」
BMW總代理汎德即將於今年5月正式發表全新BMW i4豪華純電轎跑；為使BMW電動車主擁有輕鬆自在的用車體驗，BMW總代理汎德也早先一步規劃佈局且攜手全台經銷商，依據台灣消費者的用車習慣與生活型態，於北、中、南、東全台各地規劃建置共14座全新BMW i高速充電站，並推出台灣市場專屬「BMW充電App」智慧服務。
BMW總代理汎德於全台各地完成共4座全新BMW i高速充電站，包含BMW大桐桃園展示中心、BMW長慶南投展示中心、BMW台南汎德永康展示中心與BMW高雄汎德新生展示中心，預計今年底前將陸續完成台灣環島BMW i高速充電站建置，打造BMW i智慧電能生活圈。
BMW i智慧電能生活圈: https://mybmw.tw/BMWCharging
電能生活無縫接軌 360度全方位充電策略BMW總代理汎德不僅搶先規劃全台共14座且最高充電功率可達350kW的BMW i高速充電站，更率先於全台各地完成並啟用共4座BMW i高速充電站，分別建置於BMW大桐桃園展示中心、BMW長慶南投展示中心、BMW台南汎德永康展示中心與BMW高雄汎德新生展示中心，預計今年底前將陸續完成台灣環島BMW i高速充電站建置，搭配全台現有超過2,000座的公共交流充電座，構成緊密的充電能源網路。而為了讓消費者的純電生活更顯便捷，BMW總代理汎德特別針對台灣市場推出具備高度整合的「BMW充電App」智慧服務，只要完成帳號註冊並綁定愛車資訊，就能夠輕鬆搜尋到BMW i高速充電站、BMW總代理汎德合作充電服務品牌中興電工iCharging的充電站點或是其他第三方充電服務站點，車主只要掃瞄QR Code就能啟動BMW i高速充電站或iCharging充電服務，並且能於App中即時查看充電狀態與充電紀錄，並透過綁定信用卡的方式進行費用支付。
BMW總代理汎德除了持續佈建台灣智慧充電生活圈，合作的充電服務品牌「中興電工iCharging」，同樣積極於高速公路服務區、市區熱點等交通匯集重點區域建置CCS1規格的DC直流充電站點，預計今年第三季以前將會啟用多達20處站點、40支充電槍。此外，總代理汎德將提供車主最大輸出功率可達8.8kW的BMW Wallbox原廠家用交流充電座乙座，搭配專業施工人員到場評估及安裝服務，而消費者也能改選BMW總代理汎德所提供的全台BMW i高速充電站2年免費充電服務。