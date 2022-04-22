▲ Audi e-tron S / e-tron S Sportback 性能電旅 394 萬起，零百加速 4.5 秒搞定

全新性能電旅Audi e-tron S | e-tron S Sportback首次登台，總部工程團隊為賦予其更敏捷強悍的動態表現，車內率先採用獨特3具電動馬達核心設計，透過後軸2前軸1的配置設定，綜合3具電動馬達之效能，共可提供最大動能輸出503PS(boost模式)及最大扭力輸出973Nm(boost模式)，0~100km/h加速最快僅4.5秒即可完成。除優異的加速性能表現，車內亦搭載最新純電quattro科技，在正常行駛模式下，透過後軸馬達啟動動能輸出；如駕駛需要更多動力支援時，系統將自動啟動前軸電動馬達，於加速、過彎時智慧協助提供所需動能；另後軸配有e-tron S 專屬後軸雙馬達扭力分配系統，能主動迅速針對左右後輪進行扭力分配，協助駕駛者敏捷地過彎，給予靈活操控樂趣。
專屬S 造型設計與齊全輔助系統 給予視覺、機能及安全三大需求
在設計團隊操刀之下，性能電旅車款Audi e-tron S 與Audi e-tron S Sportback於外觀造型上更具動感氣勢，外觀設計相較e-tron 50/55車型，輪拱加寬2公分，搭配兩側增進空氣力學的導流孔型設計更顯霸氣。進入車室，駕駛前方配置12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，搭配中控雙觸控螢幕及S專屬運動型座椅設計，營造科技質感、運動化的座艙氛圍。