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Audi e-tron S / e-tron S Sportback 性能電旅 394 萬起，零百加速 4.5 秒搞定

▲ Audi e-tron S / e-tron S Sportback 性能電旅 394 萬起，零百加速 4.5 秒搞定
▲ Audi e-tron S / e-tron S Sportback 性能電旅 394 萬起，零百加速 4.5 秒搞定

2GameSome - 有車賞

2022-04-22 23:25:00

Audi e-tron S、e-tron S Sportback 上市，車內搭載多項創新動能科技，配置三具電動馬達及e-tron S 專屬後軸雙馬達扭力分配系統，不僅提供最大動力輸出503PS(boost模式)，動態過彎及整體性能操控性再進化，建議售價394萬元起。

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產品及充電佈局雙管並行 台灣奧迪持續打造環台Audi純電生活圈2.0

台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)提及：「台灣奧迪持續於國內推動純電發展，繼2020年將首款純電休旅Audi e-tron 車系引進來台，性能純電旗艦Audi e-tron GT 及 RS e-tron GT 隔年接續登場，今日更帶來純電最新成員-性能電旅Audi e-tron S 與e-tron S Sportback ，現今提供多達6款純電車款，跨及家庭實用、運動化取向至頂尖性能的多元產品選擇亦展現四環純電發展堅強的產品實力。作為豪華純電發展的先驅者，於充電佈局規劃台灣奧迪亦不遺餘力，率先推出「Audi 純電生活圈」生活型態，近年來台灣奧迪持續與在地傑出充電營運商如Noodoe 、EV OASIS、TAIL 特爾電力、EVALUE及台泥儲能NHΩA.TCC等夥伴合作，拓展打造更便捷的Audi 純電生活圈2.0，未來將持續以穩健的純電佈局發展策略，在地深耕於產品、充電面向提供更優質的智慧純電服務。」

純電性能操控再進化

Audi e-tron S 系列率先採用三具電動馬達及智能quattro能科技

全新性能電旅Audi e-tron S | e-tron S  Sportback首次登台，總部工程團隊為賦予其更敏捷強悍的動態表現，車內率先採用獨特3具電動馬達核心設計，透過後軸2前軸1的配置設定，綜合3具電動馬達之效能，共可提供最大動能輸出503PS(boost模式)及最大扭力輸出973Nm(boost模式)，0~100km/h加速最快僅4.5秒即可完成。除優異的加速性能表現，車內亦搭載最新純電quattro科技，在正常行駛模式下，透過後軸馬達啟動動能輸出；如駕駛需要更多動力支援時，系統將自動啟動前軸電動馬達，於加速、過彎時智慧協助提供所需動能；另後軸配有e-tron S 專屬後軸雙馬達扭力分配系統，能主動迅速針對左右後輪進行扭力分配，協助駕駛者敏捷地過彎，給予靈活操控樂趣。

專屬S 造型設計與齊全輔助系統 給予視覺、機能及安全三大需求

在設計團隊操刀之下，性能電旅車款Audi e-tron S 與Audi e-tron S Sportback於外觀造型上更具動感氣勢，外觀設計相較e-tron 50/55車型，輪拱加寬2公分，搭配兩側增進空氣力學的導流孔型設計更顯霸氣。進入車室，駕駛前方配置12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，搭配中控雙觸控螢幕及S專屬運動型座椅設計，營造科技質感、運動化的座艙氛圍。

車內標配Audi 駕駛輔助系統如ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統及車道變換輔助系統等齊全功能，給予全車乘員安心的行車防護；另行李裝載機能同樣完備，於後座椅背傾倒後最大分別可達1,725公升及1,665公升的裝載空間。

全新Audi e-tron  S | e-tron  S Sportback即日起正式上市，建議售價394萬元起，同時即日起將於全台Audi 授權展示中心展出。如欲了解更多詳細Audi e-tron S系列車款之產品資訊與充電相關服務，可造訪官網或洽Audi全台授權展示中心

The new Audi e-tron S系列車款建議售價】[1]

Audi e-tron S

NT$ 394萬元

Audi e-tron S Sportback


NT$ 408萬元

 
[1]. 2. 此建議售價已含電動車貨物稅減免21萬元(手續費需由車主自行負擔)，減免方案以中華民國政府主管機關最新公告資訊為準，需由車主提供相關文件申請後始適用。

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