新品種？紙箱流出「白色長條生物」　網笑翻：懶到液化了

原來不只貓咪是液體做的！現在許多人會養寵物，都當作自己小孩一樣疼愛，因此常常都能見到毛小孩過著比主人還幸福的生活。日本就有一名飼主養了一隻雪貂，這天牠睡到一半突然從窩裡「流出來」，網友看了都忍不住驚呼：「液化了啦！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「小桃（もも）」是一隻漂亮的白色雪貂，主人非常疼牠。（圖／推特帳號5RGqDpCgJqFjWDH）▲雖然牠的個性有一點害羞，但是睡覺卻很大剌剌。（圖／推特帳號5RGqDpCgJqFjWDH）這隻可愛的白色雪貂叫做「小桃（もも）」，根據飼主表示今年5歲的牠個性有點害羞，但是睡覺卻非常大剌剌。由於日本春天的氣溫依然偏低，飼主在牠的紙箱裡放了毯子、外面蓋上毛巾以便保暖，殊不知日前突然一下子回溫，小桃在窩裡睡到一半覺得好熱，但是又捨不得睜開眼睛起床，索性用肚皮慢慢滑動，卡住後再懶懶地用小手小腳撐一下繼續前進，就這樣一路從箱子裡「流」到外面的軟墊上納涼，繼續睡覺！▲這天飼主透過監視器，發現小桃可能因為氣溫回暖、箱子裡放毛毯而太熱，竟然從洞口「流出來」！（圖／推特帳號5RGqDpCgJqFjWDH）▲液化的白色生物出現啦！（圖／推特帳號5RGqDpCgJqFjWDH）▲小桃因為「流」到一半卡住，最後腳腳懶洋洋地撐了一下才完整地趴在軟墊上。（圖／推特帳號5RGqDpCgJqFjWDH）▲小桃：人家就不想起床嘛！（圖／推特帳號5RGqDpCgJqFjWDH）飼主對於小桃的行為感到相當逗趣，分享在推特上短短5天就吸引超過150萬人次觀看影片，許多網友都紛紛笑說：「是液體」、「好像每天早上起床，不情願爬出被單的我」、「真的是『流』出來ㄟ」、「長條狀北極熊」、「這叫『星期一』」、「好咕溜喔」、「真的沒見過懶成這樣的」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）很咕溜！嬤替喵剪指甲阿公卻hold不住 網笑：貓是液體貓咪躲牆角偷窺！以為神不知鬼不覺 奴笑翻：早被出賣了奴才離席！貓咪代開線上會議卻一臉嚴肅 網喊：主管來了