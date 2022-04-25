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飲食斷捨離！美女營養師教「減法生活學」　身體秒變輕盈

▲美女營養師高敏敏表示，雖然每天吃下的食物能幫我們獲得營養，不過卻不是每樣都對身體有益。（示意圖／取自unsplash）
▲美女營養師高敏敏表示，雖然每天吃下的食物能幫我們獲得營養，不過卻不是每樣都對身體有益。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 15:42:48

身體若要健康，獲得均衡營養是最重要的關鍵之一，美女營養師高敏敏就表示，除了房間需要斷捨離，其實日常飲食也需要，雖然每天吃下的食物能幫我們獲得營養，不過卻不是每樣都對身體有益，因此學習「減法生活學」可以少去不必要的負擔，選擇更少但更好的飲食。 

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▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏就表示，除了房間需要斷捨離，其實日常飲食也需要。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
高敏敏分享，減法飲食生活第一步就是遠離五大地雷食物： 

油炸食品 

高溫破壞食物營養，油炸讓食物轉變成高熱量，增加肥胖、心血管疾病、癌症風險。 

加工肉品 

臘肉、火腿、香腸等加工肉品，在醃製、發酵、煙燻、加強風味或增加保存期限的加工過程，會使致癌的化學物質增加，吃多了容易對腸胃造成負擔，不僅影響身體代謝循環，還可能增加罹患大腸癌風險。 

醃漬物 

衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（＝6g的鹽），鹹菜、泡菜、蜜餞、罐裝豆腐乳等，這些高鈉量食物都很容易超標，太常吃不只會增加高血壓風險，還可能導致腎臟負擔。 

碳酸飲料 

汽水、可樂裡面都含磷酸、碳酸，易妨礙鈣吸收、增加鈣流失的可能，加上含糖飲料高糖高熱量、卻沒有營養，也是營養飲食上不建議的！ 

燒烤 

肉類經過高溫燒烤容易產生變化，釋放出致癌物質，對身體來說是很大的負擔，建議偶一為之，適時適量，避開不健康飲食雷區，還要補充你最缺的營養，才能達到真正的營養均衡。 

▲（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲高敏敏表示，學習「減法生活學」可以少去不必要的負擔，選擇更少但更好的飲食。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
接著高敏敏指出，減法飲食生活第二步是選擇四大營養食物： 

 

是國人攝取狀況最不足的營養，強烈建議大家每天都要吃夠2份乳製品，像是鮮奶、優酪乳、優格、起司中，都有豐富的鈣質，有乳糖不耐症者，可以改喝優酪乳，因為優酪乳裡的乳糖已轉為乳酸，反而可以減輕消化道的負擔。 

膳食纖維 

多吃天然蔬果＋未精緻穀物，膳食纖維可以改善腸環境，減少便秘並加速身體中廢物的代謝。 

天然好菌 

腸胃好、消化好、身體的循環代謝自然好，身體負擔也能隨之減輕，想要補充好菌，優酪乳是非常好的選擇，天天一瓶優酪乳，能幫助改善消化道機能、啟動好的代謝循環，同時還能補充每日所需的鈣質、優質蛋白質，是不是很方便？挑選優酪乳時，記得選擇有國家健康食品認證的產品，喝起來更安心！ 

維生素D 

現代人放假就窩在沙發上當顆馬鈴薯，建議多出門走走，補充身體最不足的維生素，每天適量日曬(5~15分鐘)有助維生素D合成、強健骨質 

高敏敏強調，地雷食物熱量常常會超出人體所需，或是沒有提供應該補充的營養素，建議還是要適可而止，「不是說不能吃，而是要先懂得均衡飲食，攝取到足夠的營養，再來適量享用，減輕地雷食物帶給身體的負擔，也能使身體更快樂」。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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