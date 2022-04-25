▲ 格上租車創新移動永續 CaaS 公益服務里程繞台逾 650 圈

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三年來，投入創新公益服務超過 78 萬公里，相當環台超過 650 圈，格上租車透過企業本業資源與夥伴關係打造共好平台，創造車輛稼動率的循環經濟，持續為偏鄉交通永續方案提出創新想像，期望更多人一起加入「愛的里程數」地球解方的行動行列。
以捐服務打造車輛移動的永續方程式「RA100 地球解方：2022 永續設計行動高峰會」邀請政府、企業各方領域在永續推動行動代表分享，提供跨界永續設計思維與共好資源連結。本次在交通移動領域，邀請裕隆集團格上租車以及發展海上交通環境的亞果遊艇集團，在論壇中進行「永續結盟，打造共好生態系」分享與對談。主持人 CSRone 永續智庫創辦人嚴德芬指出，企業推動ESG方案需要將企業核心能力與社會結合，才能確實打造共好的生態系，整個價值鏈與生態鏈串聯，才有可能達到永續的目標。
格上租車總經理陳俊在分享提出企業投入共好、創新作法，格上租車提出 CaaS （Car as a Service）的概念，將以往企業捐車的行動轉變為捐服務，事先考慮到需求方整體用車的生態，提供維修、用油、駕駛、保險等移動時會發生的周邊服務，提供過去許多社福機構在捐車後因維運成本無法持續善用的現象，以真正切合偏鄉弱勢就醫就學、載人載貨的需求；同時，透過科技的力量，將共享嫁接在整合的平台之上。一方連接需求，另一方則串聯車商、供應商、融資方、物資方等等不同面向，形成生態鏈。同時降低使用者成本，提升車輛稼動率，也帶動汽車產業從重資產的購買邁向輕資產的訂閱租用，開創新的商業模式。
在此共好與創新的理念下，格上租車參與裕隆集團「幸福輪轉手」創新公益交通專案的實際執行，由集團整合裕隆汽車、裕融企業、納智捷捐助車輛服務資源，格上租車以 CaaS 創新「捐服務代替捐車」公益訂閱式服務模式，三年多來投入台東南迴、雙北長照場域展開社會創新交通實驗計畫，為偏鄉弱勢民眾提供就醫就學、載人載貨的移動用車新想像。
此次峰會總召暨 5% Design action 執行長楊振甫則從中看見「社會價值與商業價值發展平衡的一個商業模式，非常難能可貴。企業不是只有捐錢，更不止捐車，而是顛覆性捐服務，又可以回應到商業與社會要求，一個重資產企業集團，如此早就提倡施行分享經濟，非常 SMART。」
「解決交通的事，可以解決好幾個家庭不同的問題」
裕隆集團格上租車總經理陳俊表示，「身為移動服務的提供者，首要之務是站在偏鄉在地或是消費者立場，去發現真正的需求與痛點，我們從交通出發，我們認為改善一個交通問題，能夠改善一整個家庭，格上充分發揮車輛管家的角色，讓這個公益循環模式可以永續運作下去」。
案例一、南迴智慧醫療車服務
台東南迴偏鄉長達 100 公里距離沒有一家醫院，居民就醫只能包一趟 1500 元白牌車或是坐救護車，交通距離成為偏鄉日常難題。裕隆集團自 2019 年起投入長期永續計畫，整合集團車輛資源，裕隆汽車、裕融企業及納智捷公司贊助，由格上租車提供車輛服務，負責租賃、保修及維運管理，透過在地南迴協會招募志工司機，串起南迴偏鄉的高齡醫療交通，為偏鄉提供永續的公益交通循環經濟模型，在南迴達仁及大武鄉已服務在地 18,615 人次，行駛里程已達 68 萬公里，運行三年都來創造高效交通服務涵蓋率，讓 433 個長期被迫繭居家中的老弱貧病終於能被看見和服務。
案例二、新北市長照交通服務計畫、新北市微光防疫車隊
因應台灣超齡化社會，長照 2.0 計畫對長照福祉車輛交通需求日增，裕隆集團2019年與台灣計程車學院協會合作長照 uber 模式，格上運用本業車輛資源，以中古車租賃模組協助協會建立長照車隊，協助協會從重資產的購買邁向輕資產的訂閱租用，打造有照服能量的長照車隊規模，服務滿 2 年照顧雙北 18,053 人次。
去年疫情嚴峻之際，新北市受疫情影響成為全台最嚴重地區，裕隆集團也運用長照車隊，並整合旗下車輛資源投入緊急支援，協助確診者後送及大量防疫物資載送問題，協助快速投入車輛、設置車輛清消中繼站，快速成立防疫車隊協助守護醫療綠色通道。
案例三、首創企業員工福氣小旅行租車方案、共生宅車共享合作
格上租車也積極響應集團關注高齡社會的普及用車及無障礙環境友善問題，與众社會企業持續推動『9453 友善旅人計畫』，集團更率先台灣企業首創推出員工福利孝親旅遊方案，推動孝親文化，2018 年起七度免費邀請員工的高齡家屬參與無障礙旅遊的「福氣小旅行」，並支持超過 16 個身障團體的公益旅行。同時，導入 Go Smart 車共享，跨界與全台灣共生宅推動高齡共享用車模型。
格上租車近年積極創新用車服務，以 Go Smart APP 整合日租、共享等服務，以租賃共享的模式達到減碳排的成效，上線一年半已累積 25 萬會員，共享車隊過去一年為地球減碳 5,560 噸。裕隆集團格上租車總經理陳俊期許 CaaS 串連更多的交通移動服務，未來透過平台化，將用車服務資源整合轉換成「愛的里程數」，讓社會大眾都有機會參與，看見永續在移動交通的公益方程式。