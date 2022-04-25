▲ 7,500 萬美金挹注 eFuel 製造商 HIF Global LLC 保時捷全力發展合成燃料

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本次投資案由保時捷與智利的 Andes Mining & Energy (AME) 以及美國的 EIG、Baker Hughes 和 Gemstone Investments 等公司一同參與，總計將投入上億美元的資金，AME 仍為 HIF Global LLC 的大股東。其餘額外資金將用於在智利、美國和澳洲設立工業用合成燃料工廠，提供大量再生能源。
Porsche AG 採購執行董事會成員 Barbara Frenkel 表示：「合成燃料為氣候保護做出了極具意義的貢獻，並使車輛電動化更加完善；此舉也代表了保時捷透過投資持續擴大品牌對於永續移動的承諾。整體來說，保時捷在開發和提供這項創新技術上已投入超過 1 億美元的資金。」
「透過有 HIF Global LLC 的股份，保時捷參與投資了合成燃料這項深具潛力的領域。合成燃料橫跨汽車業、航空和航運等運輸業，前景令人嚮往。除此之外，合成甲醇是其他工業應用的重要原料，例如在化學工業中，它可以用於替代來自石化工業的原料，而合成甲醇是在合成燃料製造過程的中間產物。」保時捷研究與發展執行董事會成員 Michael Steiner 解釋道。
保時捷長期投入於研發再生燃料，無論是在實驗室中或是賽道上的測試都已相當成功。Michael Steiner 強調：「我們視自己為合成燃料的先軀者，並期望持續引領這項科技，這將成為我們整體永續策略的基石。」
保時捷首先將在賽車專案中使用這款來自智利的合成燃料，未來還會將該燃料使用在保時捷駕駛體驗中心的車輛，以及內燃機車輛出廠時的初次加油。
保時捷收購 HIF Global LLC 股權的交易尚需獲得相關反壟斷機構的批准。