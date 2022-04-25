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7,500 萬美金挹注 eFuel 製造商 HIF Global LLC 保時捷全力發展合成燃料

▲ 7,500 萬美金挹注 eFuel 製造商 HIF Global LLC 保時捷全力發展合成燃料
▲ 7,500 萬美金挹注 eFuel 製造商 HIF Global LLC 保時捷全力發展合成燃料

2GameSome - 有車賞

2022-04-25 18:25:00

保時捷宣布以 7,500 萬美金入股 HIF Global LLC，一家專注於 eFuel 合成燃料產製的國際控股公司，並持有其 12.5% 股權。HIF Global LLC 總部設於智利聖地牙哥，而雙方合作的其中一項專案，便是該公司為了生產名為「Haru Oni」的合成燃料而在蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）所建造的試驗工廠。此項由保時捷發起的計劃預計於 2022 年中展開，該專案的合作夥伴包含西門子能源（Siemens Energy）和埃克森美孚（ExxonMobil）等，計畫利用風能來將氫氣和二氧化碳製成合成燃料，使內燃機運作能夠達到接近碳中和的程度。

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保時捷所投資的合成燃料公司，將於智利設立試驗工廠，並於未來提供大量的合成燃料。
保時捷所投資的合成燃料公司，將於智利設立試驗工廠，並於未來提供大量的合成燃料。
本次投資案由保時捷與智利的 Andes Mining & Energy (AME) 以及美國的 EIG、Baker Hughes 和 Gemstone Investments 等公司一同參與，總計將投入上億美元的資金，AME 仍為 HIF Global LLC 的大股東。其餘額外資金將用於在智利、美國和澳洲設立工業用合成燃料工廠，提供大量再生能源。

Porsche AG 採購執行董事會成員 Barbara Frenkel 表示：「合成燃料為氣候保護做出了極具意義的貢獻，並使車輛電動化更加完善；此舉也代表了保時捷透過投資持續擴大品牌對於永續移動的承諾。整體來說，保時捷在開發和提供這項創新技術上已投入超過 1 億美元的資金。」

「透過有 HIF Global LLC 的股份，保時捷參與投資了合成燃料這項深具潛力的領域。合成燃料橫跨汽車業、航空和航運等運輸業，前景令人嚮往。除此之外，合成甲醇是其他工業應用的重要原料，例如在化學工業中，它可以用於替代來自石化工業的原料，而合成甲醇是在合成燃料製造過程的中間產物。」保時捷研究與發展執行董事會成員 Michael Steiner 解釋道。

保時捷長期投入於研發再生燃料，無論是在實驗室中或是賽道上的測試都已相當成功。Michael Steiner 強調：「我們視自己為合成燃料的先軀者，並期望持續引領這項科技，這將成為我們整體永續策略的基石。」

保時捷首先將在賽車專案中使用這款來自智利的合成燃料，未來還會將該燃料使用在保時捷駕駛體驗中心的車輛，以及內燃機車輛出廠時的初次加油。

保時捷收購 HIF Global LLC 股權的交易尚需獲得相關反壟斷機構的批准。

保時捷研究與發展執行董事會成員 Michael Steiner表示：「我們視自己為合成燃料的先軀者，並期望持續引領這項科技，這將成為我們整體永續策略的基石。」
保時捷研究與發展執行董事會成員 Michael Steiner表示：「我們視自己為合成燃料的先軀者，並期望持續引領這項科技，這將成為我們整體永續策略的基石。」

發展 eFuel 合成燃料　Porsche 投資 7,500 萬美元取得 HIF Global LLC 的 12.5%

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