▲ 和泰集團線上商城「HOTAI 購」開台!會員每點皆得利

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為慶祝開台，「HOTAI 購」規劃了「激殺三重奏」優惠活動＊，包含：第一重，活動期間內，於「HOTAI 購」參加 TOYOTA GR Yaris 線上優選活動，只需刷卡消費 2 萬元預約金即可參加優選，幸運中選者，就能獲得今年 6 月優先交車資格，無需苦候多時，本活動共抽出 5 名 (獲取資格者須於 5/10 前完成汽車買賣契約簽定與全額車款支付)；第二重，週週推出限量精選商品，點數加購獨享破盤優惠，最低建議售價 3 折起；第三重，消費任意金額且完成登記者，有機會獲得和泰 Points 200 點，週週抽出 500 名，五週合計共抽出 2500 名。
「HOTAI 購」除可用和泰 Points 直接兌換商品外，也可透過和泰 Pay 搭配和泰 Points 進行消費。配合「HOTAI 購」開台，中國信託更提供加碼優惠，使用中國信託和泰聯名卡在「HOTAI 購」購物，綁定和泰 Pay 最高可享 10% 和泰 Points 回饋＊。另外，透過「HOTAI 購」申辦和泰聯名卡，新戶可得 700 點和泰 Points；原中國信託卡友，更可利用舊戶核卡立即消費，獲得 100 點和泰 Points，活動相關詳情請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站＊。
．「HOTAI 購」網址：https://www.hotaigo.com.tw/＊「激殺三重奏」相關活動辦法及限制請參考活動網站：https://2022openingsale.hotaigo.com.tw/＊HOTAI 購開台活動使用中國信託和泰聯名卡之詳細活動辦法及限制，請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站：https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/NB2022041331/index.html＊新戶可得 700 點和泰 Points 僅限從未持有中國信託信用卡者，且須透過「HOTAI 購」活動頁面申辦和泰聯名卡始可獲得；HOTAI 購開台活動申辦和泰聯名卡之詳細活動辦法及限制請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站：https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/NB2022041331/index.html