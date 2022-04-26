5月發表的Kia新世代Sportage被捕獲，首波僅1.6T單一動力

Kia在2021年底舉辦品牌新廠徽識別活動，除了讓EV6亮相外亦帶來全新世代Sportage，當時已大概了解會於今年上半年前登場，如今無偽裝的Sportage在路上被捕獲，據了解Sportage會在5月發表，車型部分則會提供1.6升渦輪動力。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×2021年底Kia在品牌新廠徽識別活動，除了讓EV6亮相外亦帶來全新世代Sportage，當時據了解在EV6上市後就會接著導入Sportage，時間點預計會落在今年上半年，如今EV6已上市並大獲好評後，近日捕獲到無偽裝新世代Sportage。即將在5月發表的新世代Kia Sportage在路上被捕獲。×即將在5月發表的新世代Kia Sportage在路上被捕獲。×××Sportage配備一體式曲面螢幕、旋鈕式排檔。×Sportage配備一體式曲面螢幕、旋鈕式排檔。× 全新世代Land Rover Range Rover Sport預計5月10日全球首發 墨西哥生產的 M Power 第二代 BMW M2 預告將在年底前亮相發展 eFuel 合成燃料 Porsche 投資 7,500 萬美元取得 HIF Global LLC 的 12.5%