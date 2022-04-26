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5月發表的Kia新世代Sportage被捕獲，首波僅1.6T單一動力

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-26 00:25:20

Kia在2021年底舉辦品牌新廠徽識別活動，除了讓EV6亮相外亦帶來全新世代Sportage，當時已大概了解會於今年上半年前登場，如今無偽裝的Sportage在路上被捕獲，據了解Sportage會在5月發表，車型部分則會提供1.6升渦輪動力。

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2021年底Kia在品牌新廠徽識別活動，除了讓EV6亮相外亦帶來全新世代Sportage，當時據了解在EV6上市後就會接著導入Sportage，時間點預計會落在今年上半年，如今EV6已上市並大獲好評後，近日捕獲到無偽裝新世代Sportage。

即將在5月發表的新世代Kia Sportage在路上被捕獲。
即將在5月發表的新世代Kia Sportage在路上被捕獲。
Sportage配備一體式曲面螢幕、旋鈕式排檔。
Sportage配備一體式曲面螢幕、旋鈕式排檔。

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