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特企／「HOTAI購」激殺三重奏　GR Yaris優先資格等你抽

▲「HOTAI購」歡慶開台推出「激殺三重奏」，可獨家抽TOYOTA GR Yaris交車資格，更有每週限量破盤商品優惠及消費抽和泰Points 200點的優惠活動。（圖／品牌提供）
▲「HOTAI購」歡慶開台推出「激殺三重奏」，可獨家抽TOYOTA GR Yaris交車資格，更有每週限量破盤商品優惠及消費抽和泰Points 200點的優惠活動。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-26 12:14:05

和泰集團自去年10月整合集團資源，推出和泰Pay、中信和泰聯名卡及和泰Points數位新服務，提供顧客業界唯一的購車刷卡、售後服務消費的數位支付服務，同時會員累積的和泰Points點數可用於品牌精品兌換、售後服務消費折抵、超商咖啡券等，創造會員點數新經濟。為進一步服務顧客，擴大和泰Points的價值，和泰集團於4/25推出全新線上商城，打造更全方位的數位購物體驗。

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全新上線的「HOTAI購」商城，是以滿足和泰百萬會員食衣住行育樂全方位生活需求，所打造的選品平台。除獨家LEXUS、TOYOTA、HINO品牌精品外，更有家電3C、食品飲料、婦幼玩具、居家生活、運動休閒及yoxi搭車金等各類優質商品。

為慶祝開台，「HOTAI購」規劃了「激殺三重奏」優惠活動，包含：第一重，活動期間內，於「HOTAI購」參加TOYOTA GR Yaris線上優選活動，只需刷卡消費2萬元預約金即可參加優選，幸運中選者，就能獲得今年6月優先交車資格，無需苦候多時，本活動共抽出5名（獲取資格者須於5/10前完成汽車買賣契約簽定與全額車款支付）；第二重，週週推出限量精選商品，點數加購獨享破盤優惠，最低建議售價3折起；第三重，消費任意金額且完成登記者，有機會獲得和泰Points 200點，週週抽出500名，五週合計共抽出2500名。

「HOTAI購」除可用和泰Points直接兌換商品外，也可透過和泰Pay搭配和泰Points進行消費。配合「HOTAI購」開台，中國信託更提供加碼優惠，使用中國信託和泰聯名卡在「HOTAI購」購物，綁定和泰Pay最高可享10% 和泰Points回饋。另外，透過「HOTAI購」申辦和泰聯名卡，新戶可得700點和泰Points；原中國信託卡友，更可利用舊戶核卡立即消費，獲得100點和泰Points，活動相關詳情請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站。

「HOTAI購」網址：https://www.hotaigo.com.tw/

「激殺三重奏」相關活動辦法及限制請參考活動網站：https://2022openingsale.hotaigo.com.tw/

HOTAI購開台活動使用中國信託和泰聯名卡之詳細活動辦法及限制，請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站：https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/NB2022041331/index.html

新戶可得700點和泰Points僅限從未持有中國信託信用卡者，且須透過「HOTAI購」活動頁面申辦和泰聯名卡始可獲得；HOTAI購開台活動申辦和泰聯名卡之詳細活動辦法及限制請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站：https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/NB2022041331/index.html

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