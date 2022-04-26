特企／「HOTAI購」激殺三重奏　GR Yaris優先資格等你抽

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為慶祝開台，「HOTAI購」規劃了「激殺三重奏」優惠活動，包含：第一重，活動期間內，於「HOTAI購」參加TOYOTA GR Yaris線上優選活動，只需刷卡消費2萬元預約金即可參加優選，幸運中選者，就能獲得今年6月優先交車資格，無需苦候多時，本活動共抽出5名（獲取資格者須於5/10前完成汽車買賣契約簽定與全額車款支付）；第二重，週週推出限量精選商品，點數加購獨享破盤優惠，最低建議售價3折起；第三重，消費任意金額且完成登記者，有機會獲得和泰Points 200點，週週抽出500名，五週合計共抽出2500名。
「HOTAI購」除可用和泰Points直接兌換商品外，也可透過和泰Pay搭配和泰Points進行消費。配合「HOTAI購」開台，中國信託更提供加碼優惠，使用中國信託和泰聯名卡在「HOTAI購」購物，綁定和泰Pay最高可享10% 和泰Points回饋。另外，透過「HOTAI購」申辦和泰聯名卡，新戶可得700點和泰Points；原中國信託卡友，更可利用舊戶核卡立即消費，獲得100點和泰Points，活動相關詳情請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站。
「HOTAI購」網址：https://www.hotaigo.com.tw/
「激殺三重奏」相關活動辦法及限制請參考活動網站：https://2022openingsale.hotaigo.com.tw/。
HOTAI購開台活動使用中國信託和泰聯名卡之詳細活動辦法及限制，請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站：https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/NB2022041331/index.html。
新戶可得700點和泰Points僅限從未持有中國信託信用卡者，且須透過「HOTAI購」活動頁面申辦和泰聯名卡始可獲得；HOTAI購開台活動申辦和泰聯名卡之詳細活動辦法及限制請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站：https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/NB2022041331/index.html。