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怎可能不受歡迎？VW Golf R Variant 擁有保證熱賣的「樂趣＋實用＝熱賣」勝利方程式！

▲ 怎可能不受歡迎？VW Golf R Variant 擁有保證熱賣的「樂趣＋實用＝熱賣」勝利方程式！
▲ 怎可能不受歡迎？VW Golf R Variant 擁有保證熱賣的「樂趣＋實用＝熱賣」勝利方程式！

2GameSome - 有車賞

2022-04-26 11:55:00

經過品牌性能擔當的施加魔法，原本身為家庭好夥伴的 Volkswagen Tiguan R 渾身散發著讓熱血老爸抗拒不了的狂放動力，此次招式再起，師出同源的 Golf R Variant 性能表現應毋庸置疑，苦惱的是該如何在 Tiguan R 與 Golf R Variant 兩者間抉擇？發動引擎後低鳴震撼的排氣聲浪立刻襲來，似乎正催促著我們上路一探究竟。

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試駕車型為 Volkswagen Golf R Variant，2022 年式建議售價新台幣 206.8 萬元。
試駕車型為 Volkswagen Golf R Variant，2022 年式建議售價新台幣 206.8 萬元。
R 專屬空力套件的加持，搭配上全身顯而易見的「R」字廠徽，再以運動化四出尾管與 19 吋輪圈內藏的專屬藍色煞車卡鉗妝點，Golf R Variant 在道路上的氣場強大且外顯。享受外在羨慕眼光之際，駕駛座上的主人也可同時沈浸在座艙專屬配備所帶來的滿足，無論是手握的 R 專屬三幅運動化真皮多功能方向盤、跑車式的換檔撥片，身陷的 Nappa Carbon 真皮跑車座椅更是臉上驕傲神情的關鍵。

Golf R Variant 外觀搭載諸多專屬套件，頂級性能身份顯而易見。
Golf R Variant 外觀搭載諸多專屬套件，頂級性能身份顯而易見。
前保桿整合專屬下氣壩設計，兼具特殊性與擾流效應。
前保桿整合專屬下氣壩設計，兼具特殊性與擾流效應。
配備 19 吋專屬輪圈，輪胎尺碼為 235/35R19。
配備 19 吋專屬輪圈，輪胎尺碼為 235/35R19。
車頂行李架與車外後視鏡外殼都採用霧銀塗裝。
車頂行李架與車外後視鏡外殼都採用霧銀塗裝。
藍色煞車卡鉗也為專屬，與藍色車色更顯一致性。
藍色煞車卡鉗也為專屬，與藍色車色更顯一致性。
Golf R Variant 標配全景式電動玻璃天窗。
Golf R Variant 標配全景式電動玻璃天窗。
LED 尾燈配備有動態轉向指示燈，但沒有燻黑處理。
LED 尾燈配備有動態轉向指示燈，但沒有燻黑處理。
雙邊四出尾管清楚展現性能身份。
雙邊四出尾管清楚展現性能身份。
海灣式的雙螢幕造型，清楚展現八代 Golf 血統基因。
海灣式的雙螢幕造型，清楚展現八代 Golf 血統基因。
三輻運動化真皮多功能觸控方向盤為 Golf R Variant 車型專屬。
三輻運動化真皮多功能觸控方向盤為 Golf R Variant 車型專屬。
配備金屬踏板。
配備金屬踏板。
Nappa Carbon 碳纖維真皮跑車型座椅，駕駛座可多向電動調整與附記憶功能，且雙前座椅都有通風加熱功能。
Nappa Carbon 碳纖維真皮跑車型座椅，駕駛座可多向電動調整與附記憶功能，且雙前座椅都有通風加熱功能。
當然，身為 Golf Variant 車系中的旗艦代表，除了性能身份的彰顯，滿檔的配備更是必須，除了全車系早已列為標配的智能科技數位化座艙必備的 10.25 吋與 10 吋雙螢幕以以外，原廠中文衛星導航、Touch Slider 數位觸控列、無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto、三區恆溫空調等，試駕車款更加選了 HUD 抬頭顯示器與 480W 輸出的 Harman Kardon 環繞音響系統，搭配上從 280 eTSI R-Line 以上車型就配備的全景電動玻璃天窗，以及標準乘坐狀態時就有 611 公升、後座椅背傾倒後更高達 1642 公升的置物容積，就算你不以性能角度審視 Golf R Variant，它也可以出色的豪華配備與空間機能滿足目標買家。

智能科技數位化座艙必備的 10.25 吋與 10 吋雙螢幕。
智能科技數位化座艙必備的 10.25 吋與 10 吋雙螢幕。
原廠中文衛星導航、Touch Slider 數位觸控列都有配備。
原廠中文衛星導航、Touch Slider 數位觸控列都有配備。
無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto 更添用車便利。
無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto 更添用車便利。
配備有無線充電板。
配備有無線充電板。
2669mm 軸距長度營造了相當寬敞的後座乘坐空間。
2669mm 軸距長度營造了相當寬敞的後座乘坐空間。
配備三區恆溫空調等級。
配備三區恆溫空調等級。
標準乘坐狀態時就有 611 公升置物空間。
標準乘坐狀態時就有 611 公升置物空間。
透過後廂兩側快速傾倒裝置，可以快速釋放後座椅背，形成平整置物空間。
透過後廂兩側快速傾倒裝置，可以快速釋放後座椅背，形成平整置物空間。
後座椅背傾倒後置物容積更高達 1642 公升。
後座椅背傾倒後置物容積更高達 1642 公升。
但相信對於多數買家而言，衝著「R」家族王牌名氣而來的才是主因，引擎蓋下那與 Golf R、Tiguan R 系出同源的 EA888 evo4 此具 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，高達 320ps 最大馬力與 42.8kgm 最大扭力輸出，同樣的七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，接上了 4Motion 四輪驅動系統，原廠數據顯示可於 4.9 秒完成 0-100km/h 加速過程，這數字對於一款以家庭為主要使用者的中型旅行車而言，絕對是絕對過癮的代表，尤其在運動或是賽車模式狀態下，透過油門反應與檔位邏輯的匹配調整，引擎內榨出的力道好像迫不及待想要傳遞至柏油路面上，積極地反映在明顯的貼背感與飽滿的排氣聲浪中，一次又一次的衝刺、一次又一次的深陷座椅中，卻又可以保有 Volkswagen 讓人肯定的好操控特性，縱使全油門加速，猛然的力道透過極佳操控手感，且因四輪驅動的加持讓扭力轉向的反饋狀況減少許多，引擎力道傳輸至道路上的效率極佳，讓駕駛者發出微笑與享受的能力更是一流。

搭載 EA888 evo4 此具 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，高達 320ps / 5350~6500rpm 最大馬力與 42.8kgm / 2100~5350rpm 最大扭力輸出。
搭載 EA888 evo4 此具 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，高達 320ps / 5350~6500rpm 最大馬力與 42.8kgm / 2100~5350rpm 最大扭力輸出。
連接七速 DSG 雙離合器自手排變速箱與 4Motion 四輪驅動系統，原廠數據顯示可於 4.9 秒完成 0-100km/h 加速過程。
連接七速 DSG 雙離合器自手排變速箱與 4Motion 四輪驅動系統，原廠數據顯示可於 4.9 秒完成 0-100km/h 加速過程。
配備有多種動態模式選擇。
配備有多種動態模式選擇。
個人化可針對轉向、變速箱邏輯、排氣聲浪、ACC 等面向加以調整。
個人化可針對轉向、變速箱邏輯、排氣聲浪、ACC 等面向加以調整。
強悍的加速表現毫不打折的直接給予駕駛爽快的貼背感受。
強悍的加速表現毫不打折的直接給予駕駛爽快的貼背感受。
R 專屬運動化懸吊系統加上 DCC 主動式底盤控制系統的整合，重心不僅比一般版的 Golf Variant 稍低，且多段的懸吊軟硬調整空間，駕駛可依行駛路況、駕馭方式等調整最適合的懸吊狀態，但面對試駕過程中的不佳路況，要發揮最好的貼地性，最硬朗的懸吊設定不是最好的選擇，反而往中間值甚至偏向舒適面向調整，憑藉著較低的重心，方能展現最好的吸震與貼地反應，讓動力輸出更能減少因輪胎跳離地面帶來的損耗。

R 專屬運動化懸吊系統加上 DCC 主動式底盤控制系統的整合，重心不僅比一般版的 Golf Variant 稍低，且多段的懸吊軟硬調整空間，駕駛可依行駛路況、駕馭方式等調整最適合的懸吊狀態。
R 專屬運動化懸吊系統加上 DCC 主動式底盤控制系統的整合，重心不僅比一般版的 Golf Variant 稍低，且多段的懸吊軟硬調整空間，駕駛可依行駛路況、駕馭方式等調整最適合的懸吊狀態。
透過動態齒比轉向輔助系統與 XDS 主動式電子防滑差速器等科技的發揮，Golf R Variant 在山路彎道上的穩定性循跡表現超乎預期的強大，後軸後方的行李廂空間對於操控身手幾乎不產生任何影響，面對彎道只需輕點煞車、將車身丟入彎道，四只車輪就會聽話的隨著駕駛意念畫過，前輪沒有偏離軌道的轉向不足情形，後輪也聽話的跟隨通過，雖然不到刁鑽、也不會有過往鋼砲迷人的頭重腳輕偏滑姿態，但過彎極限之高，對於駕駛技巧也有極高的包容度，駕駛不用費盡心思的與車身不穩定動態對抗，只需鎖定路線，其他交給 Golf R Variant 來搞定，絕對可留給駕駛一臉驚訝的表情。

前輪沒有偏離軌道的轉向不足情形，後輪也聽話的跟隨通過，雖然不到刁鑽、也不會有過往鋼砲迷人的頭重腳輕偏滑姿態，但過彎極限極高。
前輪沒有偏離軌道的轉向不足情形，後輪也聽話的跟隨通過，雖然不到刁鑽、也不會有過往鋼砲迷人的頭重腳輕偏滑姿態，但過彎極限極高。
若今天全員滿載，想要當個稱職的駕駛，那建議一定要把駕駛模式切換至舒適模式，再把懸吊調到最軟的那一側，這時候雖然低轉速時不若其他模式來得反應迅速，但應付巡航仍游刃有餘。不過以自身感受出發，縱使懸吊在最舒適階段，面對台灣坑洞滿佈的柏油路品質，還是很難滿分演出家庭用車的角色，若家人是對於坐車舒適度較為敏感的體質，還是建議買車前體驗一番較為保險。

若家人是對於坐車舒適度較為敏感的體質，還是建議買車前體驗一番較為保險。
若家人是對於坐車舒適度較為敏感的體質，還是建議買車前體驗一番較為保險。
值得肯定的是，Golf Variant 不分動力等級，在安全科技與配備上一視同仁，都一樣配備了滿配的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，最著稱的莫過於是一鍵啟動 ACC 與車道維持的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，再加上車道維持與偏移警示功能、後方橫向車流警示系統含煞車輔助功能，以及六具防護氣囊，從此角度來看，Golf R Variant 仍是一輛表現高分的家庭用車。

透過動力規格的調升與底盤規格的跟進，Golf R Variant 不僅讓許多購車預算兩百萬的家庭買家，兼顧了駕馭樂趣與家庭使用的雙重需求，更讓其有著不輸三百萬等級豪華品牌高性能能旅行車表現，BMW 需要請出 3 系列 Touring 的 M340i xDrive 版本才有贏面，Mercedes-AMG CLA35 4MATIC 也不一定討得到便宜，這樣比較下來，就知道 Golf R Variant 的價值在哪。

當然，也不能忘了 Ford Fcosu ST Wagon 此強大對手的存在，雖然馬力小輸 40hp，但售價卻硬生生少了 60 餘萬，駕馭樂趣同樣不在話下，但以當前兩者皆十分熱賣的銷售表現來看，各自有各自擁護族群，兩者不大有互相搶市的狀態，最大的問題，應該是在於原廠提供的配額是否能滿足市場的高度需求了。

高性能旅行車再搭配上合宜的價格定位，在目前台灣汽車市場中，依舊是人氣的保證，更放大條件，任何一款兼具樂趣與實用性的車，只要不大有錯誤的制價策略，基本上都可以獲得消費者的青睞。至於開場所提出的問題，要如何在 Golf R Variant 與 Tiguan R 兩者中抉擇？其實就像把R拿掉，對於你而言，Golf Variant 與 Tiguan 哪一台比較吸引你一樣，兩台車的性能表現不分軒輊，就差在你愛的是高底盤的適路性，還是低底盤的低重心特色，捫心自問偏好為何者，相信購車選擇就可以呼之欲出。

任何一款兼具樂趣與實用性的車，只要不大有錯誤的制價策略，基本上都可以獲得消費者的青睞， Golf R Variant 就是最佳例子之一。
任何一款兼具樂趣與實用性的車，只要不大有錯誤的制價策略，基本上都可以獲得消費者的青睞， Golf R Variant 就是最佳例子之一。
而在 Golf R、Golf R Variant 與 Tiguan R 之後，德國方還會提供給相當支持 R 家族的台灣市場哪一個R款車型呢？持續鎖定 2GameSome 的網站與 Youtube 頻道，答案應該就會出現在最近 Volkswagen 此品牌最新的試車影片中！

 Golf R Variant 之後，還有哪一款 R 系成員登台呢？敬請繼續鎖定 2GameSome 相關報導！
 Golf R Variant 之後，還有哪一款 R 系成員登台呢？敬請繼續鎖定 2GameSome 相關報導！

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