▲ 怎可能不受歡迎？VW Golf R Variant 擁有保證熱賣的「樂趣＋實用＝熱賣」勝利方程式！

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R 專屬空力套件的加持，搭配上全身顯而易見的「R」字廠徽，再以運動化四出尾管與 19 吋輪圈內藏的專屬藍色煞車卡鉗妝點，Golf R Variant 在道路上的氣場強大且外顯。享受外在羨慕眼光之際，駕駛座上的主人也可同時沈浸在座艙專屬配備所帶來的滿足，無論是手握的 R 專屬三幅運動化真皮多功能方向盤、跑車式的換檔撥片，身陷的 Nappa Carbon 真皮跑車座椅更是臉上驕傲神情的關鍵。
當然，身為 Golf Variant 車系中的旗艦代表，除了性能身份的彰顯，滿檔的配備更是必須，除了全車系早已列為標配的智能科技數位化座艙必備的 10.25 吋與 10 吋雙螢幕以以外，原廠中文衛星導航、Touch Slider 數位觸控列、無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto、三區恆溫空調等，試駕車款更加選了 HUD 抬頭顯示器與 480W 輸出的 Harman Kardon 環繞音響系統，搭配上從 280 eTSI R-Line 以上車型就配備的全景電動玻璃天窗，以及標準乘坐狀態時就有 611 公升、後座椅背傾倒後更高達 1642 公升的置物容積，就算你不以性能角度審視 Golf R Variant，它也可以出色的豪華配備與空間機能滿足目標買家。
但相信對於多數買家而言，衝著「R」家族王牌名氣而來的才是主因，引擎蓋下那與 Golf R、Tiguan R 系出同源的 EA888 evo4 此具 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，高達 320ps 最大馬力與 42.8kgm 最大扭力輸出，同樣的七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，接上了 4Motion 四輪驅動系統，原廠數據顯示可於 4.9 秒完成 0-100km/h 加速過程，這數字對於一款以家庭為主要使用者的中型旅行車而言，絕對是絕對過癮的代表，尤其在運動或是賽車模式狀態下，透過油門反應與檔位邏輯的匹配調整，引擎內榨出的力道好像迫不及待想要傳遞至柏油路面上，積極地反映在明顯的貼背感與飽滿的排氣聲浪中，一次又一次的衝刺、一次又一次的深陷座椅中，卻又可以保有 Volkswagen 讓人肯定的好操控特性，縱使全油門加速，猛然的力道透過極佳操控手感，且因四輪驅動的加持讓扭力轉向的反饋狀況減少許多，引擎力道傳輸至道路上的效率極佳，讓駕駛者發出微笑與享受的能力更是一流。
R 專屬運動化懸吊系統加上 DCC 主動式底盤控制系統的整合，重心不僅比一般版的 Golf Variant 稍低，且多段的懸吊軟硬調整空間，駕駛可依行駛路況、駕馭方式等調整最適合的懸吊狀態，但面對試駕過程中的不佳路況，要發揮最好的貼地性，最硬朗的懸吊設定不是最好的選擇，反而往中間值甚至偏向舒適面向調整，憑藉著較低的重心，方能展現最好的吸震與貼地反應，讓動力輸出更能減少因輪胎跳離地面帶來的損耗。
透過動態齒比轉向輔助系統與 XDS 主動式電子防滑差速器等科技的發揮，Golf R Variant 在山路彎道上的穩定性循跡表現超乎預期的強大，後軸後方的行李廂空間對於操控身手幾乎不產生任何影響，面對彎道只需輕點煞車、將車身丟入彎道，四只車輪就會聽話的隨著駕駛意念畫過，前輪沒有偏離軌道的轉向不足情形，後輪也聽話的跟隨通過，雖然不到刁鑽、也不會有過往鋼砲迷人的頭重腳輕偏滑姿態，但過彎極限之高，對於駕駛技巧也有極高的包容度，駕駛不用費盡心思的與車身不穩定動態對抗，只需鎖定路線，其他交給 Golf R Variant 來搞定，絕對可留給駕駛一臉驚訝的表情。
若今天全員滿載，想要當個稱職的駕駛，那建議一定要把駕駛模式切換至舒適模式，再把懸吊調到最軟的那一側，這時候雖然低轉速時不若其他模式來得反應迅速，但應付巡航仍游刃有餘。不過以自身感受出發，縱使懸吊在最舒適階段，面對台灣坑洞滿佈的柏油路品質，還是很難滿分演出家庭用車的角色，若家人是對於坐車舒適度較為敏感的體質，還是建議買車前體驗一番較為保險。
值得肯定的是，Golf Variant 不分動力等級，在安全科技與配備上一視同仁，都一樣配備了滿配的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，最著稱的莫過於是一鍵啟動 ACC 與車道維持的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，再加上車道維持與偏移警示功能、後方橫向車流警示系統含煞車輔助功能，以及六具防護氣囊，從此角度來看，Golf R Variant 仍是一輛表現高分的家庭用車。
透過動力規格的調升與底盤規格的跟進，Golf R Variant 不僅讓許多購車預算兩百萬的家庭買家，兼顧了駕馭樂趣與家庭使用的雙重需求，更讓其有著不輸三百萬等級豪華品牌高性能能旅行車表現，BMW 需要請出 3 系列 Touring 的 M340i xDrive 版本才有贏面，Mercedes-AMG CLA35 4MATIC 也不一定討得到便宜，這樣比較下來，就知道 Golf R Variant 的價值在哪。
當然，也不能忘了 Ford Fcosu ST Wagon 此強大對手的存在，雖然馬力小輸 40hp，但售價卻硬生生少了 60 餘萬，駕馭樂趣同樣不在話下，但以當前兩者皆十分熱賣的銷售表現來看，各自有各自擁護族群，兩者不大有互相搶市的狀態，最大的問題，應該是在於原廠提供的配額是否能滿足市場的高度需求了。
高性能旅行車再搭配上合宜的價格定位，在目前台灣汽車市場中，依舊是人氣的保證，更放大條件，任何一款兼具樂趣與實用性的車，只要不大有錯誤的制價策略，基本上都可以獲得消費者的青睞。至於開場所提出的問題，要如何在 Golf R Variant 與 Tiguan R 兩者中抉擇？其實就像把R拿掉，對於你而言，Golf Variant 與 Tiguan 哪一台比較吸引你一樣，兩台車的性能表現不分軒輊，就差在你愛的是高底盤的適路性，還是低底盤的低重心特色，捫心自問偏好為何者，相信購車選擇就可以呼之欲出。
而在 Golf R、Golf R Variant 與 Tiguan R 之後，德國方還會提供給相當支持 R 家族的台灣市場哪一個R款車型呢？持續鎖定 2GameSome 的網站與 Youtube 頻道，答案應該就會出現在最近 Volkswagen 此品牌最新的試車影片中！