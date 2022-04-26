SV Racing車隊結合區塊鏈支持賽車運動，開啟產業新篇章

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SV Racing車隊來自於SV賽車學院，在台灣提供專業課程培訓，SV Racing車隊擁有專業教練陣容，及專業賽車手戴曉祥、姚元浩、林沅滸等人，更多新賽車手正專業培訓中。而Meta Stone (麥達石) 是台灣新創的數位資產推廣聯盟平台，初期將結盟臺灣加密貨幣交易所MaiCoin集團，以及數位資產管理平台Bincentive，三方聯名贊助全新明星賽車團隊Speed Verse 極速境界 (簡稱: SV Racing) ，日前更積極聯合遊戲化NFT的內容投放創新 Mzyme 團隊、全球華語魔法講盟、區塊鏈馬太商學院、元宇宙彬彬教練團隊、解憂境區塊鏈NFT線上拍賣所、衛能碳權NFT交易所攜手共同推動加密貨幣與運動賽車產業之異業合作。
今年SV Racing車隊搶下亞洲首發Audi RS3 LMS TCR並在台灣首發表，並將參與今年在台中麗寶國際賽車場舉行的台灣超級房車錦標賽事，第二代RS3 TCR比起前一代RS3 TCR 更新升級需多，峰值馬力也從舊款330hp微增強至340hp，而最大扭力也提升到420Nm，在車體結構、用料材質都更為考究之下，致使車重由舊款1,250kg降低到1,115kg，就算參賽過程的遵循BoP性能平衡法則，不過整體戰力還是明顯助益，而且變速箱就算仍採用序列六前速式樣，不過從前代X-Trac液壓型式變更成Hewland氣壓型式，反應靈敏度、承受極限甚至耐用性也極具加分效果，支持的SV Racing車隊將開啟國內加密貨幣與運動賽車產業之異業合作的新時代！