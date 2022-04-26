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SV Racing車隊結合區塊鏈支持賽車運動，開啟產業新篇章

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

2022-04-26 13:25:20

SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作，預計將在今年第二季正式營運，結合虛擬以及實體，從中台灣起始為腹地，建構跨界高端資產服務生態體系。

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SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊來自於SV賽車學院，在台灣提供專業課程培訓，SV Racing車隊擁有專業教練陣容，及專業賽車手戴曉祥、姚元浩、林沅滸等人，更多新賽車手正專業培訓中。而Meta Stone (麥達石) 是台灣新創的數位資產推廣聯盟平台，初期將結盟臺灣加密貨幣交易所MaiCoin集團，以及數位資產管理平台Bincentive，三方聯名贊助全新明星賽車團隊Speed Verse 極速境界 (簡稱: SV Racing) ，日前更積極聯合遊戲化NFT的內容投放創新 Mzyme 團隊、全球華語魔法講盟、區塊鏈馬太商學院、元宇宙彬彬教練團隊、解憂境區塊鏈NFT線上拍賣所、衛能碳權NFT交易所攜手共同推動加密貨幣與運動賽車產業之異業合作。

SV Racing車隊賽車手戴曉祥。
SV Racing車隊賽車手戴曉祥。
今年SV Racing車隊搶下亞洲首發Audi RS3 LMS TCR並在台灣首發表，並將參與今年在台中麗寶國際賽車場舉行的台灣超級房車錦標賽事，第二代RS3 TCR比起前一代RS3 TCR 更新升級需多，峰值馬力也從舊款330hp微增強至340hp，而最大扭力也提升到420Nm，在車體結構、用料材質都更為考究之下，致使車重由舊款1,250kg降低到1,115kg，就算參賽過程的遵循BoP性能平衡法則，不過整體戰力還是明顯助益，而且變速箱就算仍採用序列六前速式樣，不過從前代X-Trac液壓型式變更成Hewland氣壓型式，反應靈敏度、承受極限甚至耐用性也極具加分效果，支持的SV Racing車隊將開啟國內加密貨幣與運動賽車產業之異業合作的新時代！

SV Racing車隊賽車手姚元浩以視訊方式出席活動。
SV Racing車隊賽車手姚元浩以視訊方式出席活動。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示車隊新車Audi RS3 LMS TCR。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示Ligier LMP3。
SV Racing車隊與Meta Stone (麥達石)數位資產推廣聯盟平台合作區塊鏈支持賽車運動，記者會上展示Ligier LMP3。

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