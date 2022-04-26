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確診數爆增該擔心嗎？
醫：新疫情時代，重點已非確診數。
黃軒醫師表示，新冠病毒演化至Omicron，最大的威脅已不在重症和死亡，而是擴散率極高，這意味著重症率、重症人口也可能會跟著上升。若確診數上升真的提高了重症率，威脅到的將會是醫療量能，醫療量能受到衝擊，重症的治療便是個問題，死亡率也會跟著增加。Omicron在台灣開始蔓延時，台灣就進入了「新疫情時代」，以當前擴散速度來看，「人人有獎」將會是相當有可能的發展趨勢，因此確診人數已相對沒那麼重要。
換句話說，人們需關注的已不是「會不會染疫」，而是「會不會重症」、「救不救得起來」，防疫的重點就會在保護醫療量能，以及那些沒打疫苗的族群、沒辦法打疫苗的族群、高風險族群。對身體健康狀況良好的人而言，就是保護醫療量能，以及親友及身邊的人。
Omicron大多輕症沒關係？
醫：放鬆的前提是作足準備。
黃軒醫師表示，會不會重症主要考驗民眾的身體狀況及疫苗保護力。如民眾普遍所知，年長者、三高、癌症、各項慢性疾病者，染疫後重症、死亡風險會比一般人來得高，這些族群在經與醫師討論後，若能施打疫苗，自然建議能打到第三劑是最好的。據研究數據顯示，一般人位接種疫苗重症住院的風險約為8倍，高風險族群則為15倍。但若有接種疫苗，重症疫苗保護力一般族群約可達98%，高風險族群則也約達75%。也就是說，即便Omicron輕症居多，但也不宜沒原由的直接不打疫苗。雖說現今防疫已不需要太緊張，但前提是該作的準備已充足，而非沒有防衛系統、大辣辣地讓敵人入侵。
台灣進入新疫情時代，
防疫和生活取得平衡是重點。
黃軒醫師表示，防疫需與時俱進，並與生活取得良好平衡。如前述所提到的，在可能人人有獎的未來，最需要關注的已不再是確診人數。以中國、日本、韓國、新加坡等國為例，這些包含民俗、人文等綜合條件與台灣較相似的國家，同樣是疫情持續延燒，中國這次就顯得相當嚴峻，但日韓新卻相對沒那麼緊張，其中一個重點就在於前者依舊著重在確診人數、試圖清零等，反而誤了生活；後三者則看清病毒難以清零，著重在避免重症和死亡、篩檢高風險人口等。要知道人類歷史上從未有擊敗過病毒的經驗，面對無法擊退的敵人，適度的防守才是最佳策略。日韓新雖在疫情剛開始時也相當嚴重，但在這新疫情時代已在防疫和生活中取得平衡，對於台灣政府可從中借鏡及參考。
黃軒醫師再三提醒，新疫情時代防疫和生活取得平衡，民眾普遍已沒那麼緊張，但也不可放鬆過頭，輕鬆面對的前提是該作足的準備已作足，包括打滿三劑疫苗及各項基本個人防疫，如此才更有助保護高風險族群、保護親友、保護醫療量能，更有利於共同渡過疫情。
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