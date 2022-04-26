減肥失敗？肥胖停不下進食？關鍵也可能在「心理疾病」。

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肥胖不只關乎體態，也影響健康，增加三高、癌症、中風、心肌梗塞等健康風險，是各界專家普遍認為排名於抽菸之後第二名的健康風險。心煦心理治療所蔡岳融心理師提醒，若有發現自己難以停止進食，應適度的觀察、並合理的檢視自己的心理健康狀態加以改善，或可尋求心理諮商予以協助，改善肥胖、調整健康。
減肥失敗？肥胖停不下進食？
關鍵也可能出在「心理疾病」。
蔡岳融心理師表示，現代生活節奏快、壓力大，不少人受生活影響，心理疾病其實相當普遍，不少人會透過飲食進行紓壓、尋求心靈的慰藉。一般而言這並不是壞事，生活中確實也會需要透過實際的行為及獲得滿足心情，但若是這些壓力是會不斷存在於生活中，甚至是已經形成心理障礙而長期存在，有這樣的飲食習慣就會不斷持續，進而引起肥胖，甚至過度肥胖、影響健康。
除了生活各項壓力外，影響飲食的心理障礙，往往也有可能是因受到「創傷後壓力症候群」所影響，其也有可能為較近期的事件，或自小時的創傷，如生離死別、霸凌、嘲笑、侵犯等，形成憂鬱、自卑、失去信心，透過飲食尋求安慰。另外，也有可能是為了逃離困境，不自覺間選擇了藉由改變體態來脫離。這些情況都也相當常見，但往往沒被發現，也少被重視。而若是受到心理疾病所困，這已未必是「下定決心」所能控制的。
受到心理障礙影響飲食的族群，也常見出現一種情況，就是「額外增加罪惡感」。舉例來說，因心理狀態不佳，找了很多如蛋糕、速食、手搖飲、零食等，當肚子填飽時感到滿足，卻會為此感到相當罪惡，因此又會以催吐、絕食等方式，試圖消除這份罪惡感。這類族群外表看似無異，但實則焦慮、憂鬱、躁鬱、不安等負面情緒其實正在內心與罪惡感反覆掙扎。
難停飲食是心理因素所致？
心理師：可從４情況觀察。
蔡岳融心理師建議，若有發現自己有不斷進食、難以停止飲食的行為，可觀察自己是否有４種情況，並合理懷疑是否有心理問題。
首先，在果腹以外的飲食，是否感覺東西是好吃的，或是根本沒感覺味道、甚至邊吃的同時其實感到空虛、難過、緊張？若有，其實單從行為來看已背離了目的，可能心理上有需要改善的根本原因。
其次，吃完後是否會有罪惡感，想用催吐、瀉藥、運動、絕食等來代謝？這點和減肥健身不同，這份罪惡感是高漲、甚至是到恐懼的。
第三，是否有很多時間會是想著吃東西，甚至專注力難以集中在生活上？這可能就不單只是愛吃，而是意味著心理大多數時間正受到影響、正在尋找宣洩的出口。
第四，身體出現了影響，但卻拒絕與飲食作合理的因果連結。例如被發現長痘痘，會試圖解釋是因為空氣不好；發現肥胖會歸咎於最近身體狀況不好等。不讓飲食這個行為被視作為一個問題，以避免這個宣洩的出口被剝奪。若有這些情況，建議可合理的懷疑並觀察心理問題。
肥胖、瘦不了可能因心理疾病
心理師４招助改善根本原因！
蔡岳融心理師表示，減肥失敗、肥胖卻又遲遲沒辦法確實的控制飲食者，可先觀察是否有上述情況，平時也可以思考內心是否有什麼樣的事情需要被解決。
在平常非飲食時段，可透過信賴的親友聯絡網多互動，這不僅有助於透過交流釋放內心的不安、改善大部分的心理障礙，也有助發現內心的心理問題。
除此之外，也留些時間給自己，讓自己暫時離開繁忙、飲食等，讓自己有些可以思考及喘息的空間，並可尋找其他有助健康的排解方式，如有氧運動、拳擊運動等都有助紓壓。
若真的遲遲無法改善、找不出相關的可能原因，建議可尋求心理諮商協助，透過專業且隱密的對談，找出飲食背後潛藏的心理問題，在找到原因之後便有助從根本改善。根本問題解決了，後續再透過良好的飲食及運動習慣，或與營養師、減重醫師等協助，便有助於回到健康體態。
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