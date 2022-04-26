淺眠、失眠、夢多怎麼辦？醫教10招：培養儀式感助入睡！

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養生也要睡得深，
「深眠」才有助修復大腦！
蘇聖傑副院長表示，睡眠一般而言會有4-6的週期循環，淺眠、深眠、作夢，每個循環約90分鐘。淺眠顧名思義是處於剛進入睡眠的狀態，進入到深度睡眠後，腦部會呈現慢波狀態，可使腦部進行修復、消除生理疲勞等。因此若遲遲無法進入深度睡眠狀態，隔天也就容易顯得疲倦，日久形成慢性疲勞，漸漸影響腦部及身體健康，間接提升肥胖、代謝症候群、三高等慢性病、罹癌、失智症等各項疾病風險。相反的，若能每日保持充足且良好的睡眠，自然也有助健康、養生。
夢多、睡眠中斷有夠累？
醫：真正問題恐怕不在作夢。
作夢其實有助消除壓力？
值得注意的是，關於作夢許多民眾會認為是睡眠不佳，但其實這是處於睡眠周期的最後狀態，也就是在深度睡眠之後，可說是更深度的睡眠，在作夢之後會再回到淺眠，再進入到下個循環。研究認為作夢這個睡眠階段與記憶、學習有關，且有助消除心理壓力。
原來是壓力荷爾蒙作祟？
不過話雖如此，還是有很多人覺得夢多睡醒很累，蘇聖傑副院長，這恐怕是因為各種因素，使得身體在非正常時間下醒來，例如早上累積過大的壓力、或睡眠環境的壓力，使得壓力荷爾蒙受到刺激而分泌，促使身體在不對的時間醒來，真正影響睡眠的並非是夢境。
容易中斷睡眠的常見原因。
除了壓力荷爾蒙之外，其他各種生理因素也都有可能喚醒身體，包括血糖過度降低使得腦部壓力增加，以及身體靜止不動時容易出現搔癢不適的不寧腿，還有使得腦袋缺氧、身體不得不醒過來補充氧氣的睡眠呼吸中止症，或是常被誤認有利睡眠、實則只是讓身體疲勞卻影響睡眠品質的酒精，也包括睡前滑手機使得告知腦部要睡覺的褪黑激素無法正常分泌。
簡而言之，常認為夢多很累，主要可能因壓力荷爾蒙等其他因素和夢境同時存在，但人只感受得到夢境，因此會認為是夢境害得睡眠不佳，往往讓人追求於不作夢，反而忽略了真正的問題。這些都是需排除的重要因素，且上述還只是舉例，原因非常廣泛，建議有睡眠障礙者可進行睡眠檢測，找出真正原因。
睡覺有儀式感更好睡！
醫教10招助深眠，更有助養生。
蘇聖傑副院長建議，好的睡眠也需要培養情緒和儀式感，聽起來很奇怪，但實則有必要性。睡前開始有行動上的準備，可讓腦部知道差不多該休息了，也可以減少各種影響睡眠因素更有助睡眠。
除了在睡前不要運動，同樣的道理也包括別喝酒、告訴自己別再繼續思考事情、避免滑手機等，也讓自己處於一個有助睡眠的環境，例如關燈、環境溫度適中、軟硬合適的床墊、避免周邊有過高的櫃子形成壓迫感、避免鏡子疑神疑鬼或嚇到自己等。最重要的也包括不要去想「怎麼辦又失眠了」、「再不睡著明天上班肯定會很累」等等的，讓心中形成壓力進而影響睡眠。
特種部隊睡眠法助入睡！
醫：放鬆，想像自己在度假。
另外，也可以透過「主動式放鬆法」減緩壓力，幫助身體更快進入睡眠，也減少壓力荷爾蒙使得身體被喚醒的機會，如「特種部隊睡眠法」。特種部隊睡眠法起源於為了讓高壓的軍人能夠快速進入睡眠，網路上也有不少分享有機會在2分鐘內進入深沉睡眠，雖然可能需要時間練習，但是個很好的放鬆方式。
方法很簡單，首先放鬆臉部，接下來由上往下的放鬆身體各處，將呼吸漸漸放緩，然後讓腦部漸漸放空、腦中的思緒先放在一旁、想像各種愜意的畫面、想像自己正在度假，例如正在夕陽海灘上、躺在雲朵上等等，身體便會逐漸放鬆進入睡眠。
睡眠檢測可在家執行，
有助找出睡眠障礙原因。
若上述方法都無解，也可以尋求醫師協助，透過睡眠檢測進行檢查找出原因。而以往睡眠檢測因需要特地到醫院、睡眠中心睡一晚，陌生的環境反而可能使得壓力增加影響睡眠，新穎的居家型睡眠檢測，可提供患者約餅乾大小的裝置在家睡覺，透過裝置了解患者的睡眠狀態，包括監測血糖、血壓、心率等數據，有助分析可能潛藏的問題。
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