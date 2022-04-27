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特企／KICKS CREW首輪融資　招募電商精英

▲(左起)KICKS CREW 創辦人葉志勇、麥俊然、許啟豪。（圖／品牌提供）
▲(左起)KICKS CREW 創辦人葉志勇、麥俊然、許啟豪。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-27 16:09:12

2022年3月9日國際領先的運動球鞋及潮流服飾電子商務平台 KICKS CREW 宣布成功完成600萬美元的首輪融資。由阿里巴巴創業者基金、戈壁創投大灣區及盈科拓展集團牽頭，本次融資所籌集款項將用於招攬技術、產品和行銷團隊的人才，並在美國洛杉磯設立總部，以進一步加強公司在美國市場的拓展。公司並於2022年在台設立分公司，強力招攬電商菁英人才，包含數據應用專家、熟客經營專家、廣告優化專家與數據工程師等職務。

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KICKS CREW 成立於2008年,創辦人兼行政總裁麥俊然目的在打造一個讓大眾共享的運動球鞋平台，將創作者和消費者聚集在多元化且共融共創的空間。KICKS CREW 的B2B2C (Business to Business to Customer) 商業模式，代表公司只與品牌零售商直接合作並供應產品致平台上銷售，是市場上唯一採用此運營模式的電商平台，為消費者提供可靠的商品來源和正貨保證。

KICKS CREW 創辦人兼行政總裁麥俊然表示：「自創立 KICKS CREW 以來，我們便一直堅持創新，並懷著不斷挑戰市場現有框架的初心，致力滿足各類型消費者的需求，務求打創一個屬於年輕消費者的社群。我們所建立的平台提供不同款式、功能及價格點的產品，並持續豐富其品類。至今，線上供應的款式已超過四十萬種。」

公司聯席創辦人葉志勇補充：「本次得以成功完成首輪融資並引入備受認可的投資者，正正證明了市場對我們的認同，亦是我們朝著提供非凡客戶體驗的目標而邁出的一大步。未來，我們將主力擴大產品目錄，並重點提升物流速度，與零售商賣家進一步緊密合作，讓各品牌能將產品透過 KICKS CREW 得以更有效、輕易及針對性地接觸全球受眾。」

戈壁大灣區管理合夥人唐啟波指：「現今運動鞋電商市場的趨勢，大多針對相對小眾的高端和收藏品領域，而不太重視市場規模更大的日常運動鞋消費需求。KICKS CREW 發現了這個巨大的市場機會，並建立了一個值得信賴的品牌，為這些客戶服務。因此，我們很高興能夠為公司平台和產品擴展計劃提供支持。」

請瀏覽KICKS CREW官方網頁www.kickscrew.com，了解更多品牌資訊。

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