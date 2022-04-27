特企／KICKS CREW首輪融資　招募電商精英

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KICKS CREW 創辦人兼行政總裁麥俊然表示：「自創立 KICKS CREW 以來，我們便一直堅持創新，並懷著不斷挑戰市場現有框架的初心，致力滿足各類型消費者的需求，務求打創一個屬於年輕消費者的社群。我們所建立的平台提供不同款式、功能及價格點的產品，並持續豐富其品類。至今，線上供應的款式已超過四十萬種。」
公司聯席創辦人葉志勇補充：「本次得以成功完成首輪融資並引入備受認可的投資者，正正證明了市場對我們的認同，亦是我們朝著提供非凡客戶體驗的目標而邁出的一大步。未來，我們將主力擴大產品目錄，並重點提升物流速度，與零售商賣家進一步緊密合作，讓各品牌能將產品透過 KICKS CREW 得以更有效、輕易及針對性地接觸全球受眾。」
戈壁大灣區管理合夥人唐啟波指：「現今運動鞋電商市場的趨勢，大多針對相對小眾的高端和收藏品領域，而不太重視市場規模更大的日常運動鞋消費需求。KICKS CREW 發現了這個巨大的市場機會，並建立了一個值得信賴的品牌，為這些客戶服務。因此，我們很高興能夠為公司平台和產品擴展計劃提供支持。」
請瀏覽KICKS CREW官方網頁www.kickscrew.com，了解更多品牌資訊。