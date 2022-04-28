全台票選5大類「最挑食物」　竟是「它們」坐穩寶座

我是廣告 請繼續往下閱讀
千禧之愛健康基金會，今年攜手國民健康署、農糧署舉辦「食物明星賽」網路票選活動，透過民眾在選擇最愛吃與最少吃（挑食）的食物同時，也能強化認識六大類食物，檢視自身飲食習慣與營養攝取狀況。千禧之愛健康基金會董事長、台灣糖尿病專家許惠恒教授表示，若民眾能將缺乏的食物種類及營養素吃足，對維持健康、預防代謝症候群與慢性病都將有很大的幫助，尤其是疫情升溫的此時更需要充足的營養與體力來因應。
國健署吳昭軍署長也說明「我的餐盤」是將食物類別圖像化，再輔以份量概念，幫助民眾更容易做到飲食均衡。此次食物明星賽投票結果中，鮮乳奪下六館中票數最高的人氣榜首，顯示民眾對於乳品類攝取的意識高，提醒民眾除了早上一杯奶，養成習慣於下午或晚上再補足第二杯奶更重要，或可將牛奶入菜增加攝取量，才有助於骨骼保養。若有乳糖不耐症，優酪乳或優格都是很好的替代品，再輔以傳統豆腐、豆干即可補足所需鈣質。
此外，國民營養調查也顯示國人蔬果攝取不足，使得身體所需膳食纖維、維生素也不足，不利於消化道、血脂、血糖相關疾病防治，因此國健署吳署長、農糧署蘇茂祥副署長皆鼓勵民眾不挑食，不但蔬果要吃足，也要多攝取全榖及未精製雜糧，除非有高血糖問題之民眾才須注意水果攝取。
食物多樣化與提升特定種類份量 預防代謝症候群與三高
台灣三高慢性病、代謝症候群、慢性腎臟病等慢性疾病盛行率高，依據上述國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，19歲以上成人代謝症候群盛行率為30%，且隨年齡上升逐漸增加。千禧之愛健康基金會常務董事、國內公衛營養專家、中研院特聘研究員潘文涵教授說明，對於最少吃（挑食）的食物，建議民眾找到更合適的烹調方式，如特殊氣味的大蒜含可抗氧化的硫化物大蒜素，是調味好幫手；含有花青素的紅鳳菜則可搭配薑絲與麻油炒軟，風味更好也就願意多吃。
另，潘文涵教授也表示均衡六大類後再加重特定種類份量的特定飲食法，其實可預防疾病。國際上有名的得舒飲食（DASH Diet） ，便是於均衡六大類外再加重乳品與蔬果的攝取，因蛋白質中的胺基酸有助於降血壓，加上高膳食纖維、鈣、鉀、鎂等同於降血壓藥物效果。
地中海飲食則是加重全榖雜糧類、以白肉取代紅肉、多魚、多蔬果再加上橄欖油與堅果種子攝取，搭配紅酒，以高植物多酚及植化素，搭配不飽和脂肪酸帶來的抗發炎效果，可維持心血管健康。
前述二者飲食法的前提都是要吃足建議份量才能產生疾病防治效果。至於面對國內急遽升溫的疫情，潘教授表示國外有研究 顯示，相較於血液中維生素D濃度足夠的人，維生素D缺乏者其感染新型冠狀病毒的風險增加77%，可能與補充維生素D可增強免疫力並減少發炎反應有關，近兩年應用於疫情間的臨床研究 數據更證實其有輔助治療新冠肺炎痊癒的功效。
遵守六大類食物營養份量原則 均衡飲食疾病預防
千禧之愛健康基金會為了讓全國民眾學習均衡飲食、營養份數原則，於2021年起推廣「我的餐盤 我的健康色」公益營養教育活動，六大類食物以圖像底色結合該類別營養功能，化為六個趣味的健康色：「能量黃」（全穀雜糧類）、「增肌紅」（豆魚蛋肉類）、「順暢綠」（蔬菜類）、「光采橘」（水果類）、「骨懂藍」（乳品類）、「護心棕」（堅果種子類）。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53570
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw