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聞之色變的流行性腦脊髓膜炎，輕忽不得！

聞之色變的流行性腦脊髓膜炎，輕忽不得！
聞之色變的流行性腦脊髓膜炎，輕忽不得！

健康醫療網

2022-04-28 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】國外媒體報導一名學生在吃了隔夜加熱的雞肉麵後，出現發燒、腹痛症狀，被緊急送醫後，身上卻出現紫色瘀斑，甚至進展成敗血性休克，最後只能以雙腳截肢保住性命。這則新聞曾引發喧然大波，一時間讓民眾對隔夜菜的食安議題擔憂不已。

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不過林口長庚紀念醫院副院長邱政洵認為，此個案症狀及病程與流行性腦脊髓膜炎相似，其主要原因是腦膜炎雙球菌的感染造成，此細菌是透過呼吸道的飛沫傳染，絕對不是吃了隔夜麵才染病的。

國內發生率雖不高，發病後的死亡率卻高

流行性腦脊髓膜炎在中東、非洲等國家地區屬於高流行區域，於台灣則屬於法定傳染病。每年約有10人左右被感染，且大部分是境外移入個案。「這疾病的嚴重度及死亡率都極高，且以嬰幼兒及有密集生活型態（如軍營、住宿學生）的青少年兩大族群為高風險族群」。而每年的11月至隔年4月正是好發的季節。

邱政洵指出，流行性腦脊髓膜炎的初期症狀與感冒相近，不易警覺，「一旦受到腦膜炎雙球菌侵襲，進入血液內就會造成敗血性休克；若跑到腦脊髓液內，則恐導致腦膜炎的發生」。疾病死亡率極高，約4至5成；即使有幸存活，後遺症比例也高，可能導致腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷、癲癇等，深刻影響患者一生，不得不慎。

預防是關鍵，提前施打疫苗可降低染病風險

儘管國內「流行性腦脊髓膜炎」並不常見，但後遺症所帶來的家庭及社會負擔卻不能等閒視之。「由於症狀與感冒相似、病程變化快速，即使大部分臨床醫師都能診斷，但當病程進展到症狀出現時，往往已經非常惡化嚴重」。邱政洵說，要避免及預防受到感染，最好的方式就是透過疫苗。

目前已有兩種腦膜炎雙球菌疫苗，一種是針對國外流行的A,C,W-135,Y血清型的腦膜炎雙球菌結合型疫苗，另一種是針對國內流行的B型血清型菌株而開發的重組蛋白疫苗。

至於民眾應該如何施打？邱政洵建議有幾個族群最好提前預防，例如：免疫系統有缺損如先天或後天脾臟缺損、B或T細胞免疫功能下降，可參考台灣地區較流行的菌株，接種B型腦膜炎雙球菌疫苗；而即將前往國外留學或居住、或要去流行高風險國家旅遊的民眾，則建議兩類型都接種。「如果是依據年齡分析風險，在考量死亡率高的情況下，嬰幼兒亦屬於高風險族群，確實也可考慮施打B型疫苗」。

在國家公費疫苗資源有限下，目前流行性腦脊髓膜炎疫苗仍屬自費項目。邱政洵提醒，打疫苗就像買保險的概念，家長若擔心家中寶寶健康，可自費為家中嬰幼兒接種疫苗，加強保護力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53545

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