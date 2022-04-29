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重新定義生活　創作者們邂逅SYM KRNBT　打造動靜體驗

▲不喜歡和大家都一樣的冒險王「Gina吉拿棒」，大讚KRNBT就像是露營時，大家把帳篷佈置成與眾不同、屬於自己的風格一樣，走出自己的style。（圖／翻攝Gina吉拿棒IG-gina00043）
▲不喜歡和大家都一樣的冒險王「Gina吉拿棒」，大讚KRNBT就像是露營時，大家把帳篷佈置成與眾不同、屬於自己的風格一樣，走出自己的style。（圖／翻攝Gina吉拿棒IG-gina00043）

生活中心/綜合報導

2022-04-29 15:00:00

生活，不是只有一種模式與態度，如平日的你，工作講求穩定與效率；來到假日，生活便充滿色彩與能量，享受無拘無束般的快感。要因應多變的需求，就要有稱職的硬實力撐腰，台灣機車龍頭的三陽工業近來不斷提倡品味新概念，全新車款「KRNBT」以「麒麟」特性做發想，滿足跨世代突破玩樂框架，尋找非凡的自我為需求，在5位不同風格創作者的鏡頭下，完整呈現「街頭運動」、「戶外露營」如靈獸般，自由自在穿梭城郊的自由靈動。

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▲「柯家恩」擅長以滑板吸引全世界的目光，與SYM KRNBT可說是一拍即合。（圖／翻攝柯家恩IG @Kyle.ke）
▲「柯家恩」擅長以滑板吸引全世界的目光，與SYM KRNBT可說是一拍即合。（圖／翻攝柯家恩IG @Kyle.ke）
台灣滑板界重量級人物「柯家恩」，擅長以滑板吸引全世界的目光，他相當重視個人酷帥風格，與SYM KRNBT可說是一拍即合！柯家恩說，KRNBT大膽外露式車架設計，可隨著自己的個人風格隨意改裝，透過多處鎖點能加碼各種不同配件，無論是帥還是潮，都能隨意輕鬆改裝自己想要的。而這樣的概念，與柯家恩經常透過大膽拍攝鏡頭角度，以及穿搭來表現自我不謀而合。

▲「Gina吉拿棒」特別愛可依照自己風格改變的產品設計，尤其是可以客製化或改裝的東西。（圖／翻攝Gina吉拿棒IG-gina00043）
▲「Gina吉拿棒」特別愛可依照自己風格改變的產品設計，尤其是可以客製化或改裝的東西。（圖／翻攝Gina吉拿棒IG-gina00043）
把鏡頭轉移到郊區，個性帶點隨行叛逆的冒險王「Gina吉拿棒」，自稱不喜歡和大家都一樣，因此特別愛可依照自己風格改變的產品設計，尤其是可以客製化或改裝的東西，完全無法抗拒獨一無二的感覺。而三陽2022年三月發表的新車「KRNBT」有別於傳統速克達「塑膠車」的外型，KRNBT使用「外露式車架」設計，且前懸吊也採用速克達罕見的「雙三角台」與「倒立式前叉，全車擁有10個外露式鎖點，可以將愛車變得獨一無二，看上去更有野性和個性。喜愛戶外探險的Gina表示，KRNBT就像是露營時，大家把帳篷佈置成與眾不同、屬於自己的風格一樣，走出自己的style！

▲KRNBT讓擅於紀錄一個人露營的「法蘭克黃」體驗輕便的三天兩夜南部深度探索。（圖／翻攝法蘭克黃IG-frankhuang2016）
▲KRNBT讓擅於紀錄一個人露營的「法蘭克黃」體驗輕便的三天兩夜南部深度探索。（圖／翻攝法蘭克黃IG-frankhuang2016）
KRNBT除了適合輕旅行，更能讓擅於紀錄一個人露營的「法蘭克黃」來趟深度探索。三天兩夜的南部之旅，長程體驗下來，法蘭克黃認為光是KRNBT創新的檔車元素外型，已讓男女老少一致認同好看又吸睛，寬手把的設計、軟硬適中的座墊，長時間騎乘下降低疲勞感，很適合環島。馬力出力平順，在屏鵝公路上，可一路跟隨前車速度前進，低重心，落山風強力側風季節更添保障，底盤較一般速克達高，配合MAXXIS巧克力胎，足以應付台灣奇奇怪怪的路面，不論是通勤旅行、露營都能輕易克服。

▲「TAITAI 阿泰&呆呆」發現KRNBT竟隱藏滿滿的人性科技。（圖／翻攝TaiTai LIVE WILD）
▲「TAITAI 阿泰&呆呆」發現KRNBT竟隱藏滿滿的人性科技。（圖／翻攝TaiTai LIVE WILD）
最後，一趟充滿青春熱血的雙人旅行，在「TAITAI 阿泰&呆呆」的見證下，發現KRNBT滿滿的人性科技，像是側腳架要收起來才能發動（側柱熄火功能）、停紅燈的時候會自動怠速熄火，由於車身不會一直抖動，騎起來比較不會疲倦，車頭有內建USB插孔，出門不用再另外帶行動電源幫導航手機充電。

KRNBT外表看似越野型擋車的調性，內涵卻充滿豐富元素，該車款以「麒麟」特性做發想，並與奧地利KISKA知名設計公司合作，並以三陽近年主打的各項先進科技、以及媲美重機等級的豪華配備，重新定義玩樂車款，對應不同族群消費者需求，像是看重改裝樂趣，想創造獨樹一格的多變外觀、高度自由的改裝空間，無論是街頭、露營，軍裝都能創造百變生活，加上扎實的性能操控，可說是時下潮流，講求個人風格的跨界首選。



進一步新車資訊詳見：https://tw.sym-global.com/krnbt

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