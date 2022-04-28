《機智醫生》冬天跟《D.P》的他神發展！相愛1天結婚生了
電影《屍速列車》導演延尚昊最新作品《怪異》找來具教煥、申鉉彬、金志映、郭東延、南多凜等人主演。以《D.P：逃兵追緝令》令觀眾印象深刻的具教煥，這次和在《機智醫生生活》飾演醫生「張冬天」打開知名度的素顏美人申鉉彬搭檔，問到彼此默契如何？申鉉彬透露這次飾演意外失去女兒的離婚夫妻，再加上遇到超自然現象，兩人同框的橋段幾乎不愉快，但其實彼此默契很好，就連平時的搞笑風格也很合拍。具教煥則回應因為默契好，兩人在一天之內就拍完相戀、結婚、生子的所有照片，讓他對申鉉彬的配合心懷感謝。
延尚昊記者會上表示：「我一開始是想說該寫寫愛情故事了，不想再寫可怕的東西，所以想寫一部充滿夫妻感情的愛情劇，想呈現『無法克服的愛情』，但只是這樣好像會很無聊，所以就再加上一些神祕元素，例如烏鴉之類的，結果就變成跟以往作品相比似乎沒有太大差別的氛圍了，不過這是一齣愛情故事沒錯，是『怪異的愛情故事』」，出乎意料的自白也讓現場眾人笑成一片。
《怪異》劇情描述一個受詛咒的巨大佛像「鬼佛」出土引發災難，看到鬼佛的人，都會看見自己心中的地獄，研究超自然現象的怪才考古學家鄭基勳（具教煥 飾），與其天才圖案解讀家的前妻李率真（申鉉彬 飾）也捲入其中，兩人試圖追查奇怪詛咒並還原真相。《怪異》4月30日獨家在friDay影音上架全套6集。