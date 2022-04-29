為車主打造！「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP 累積超過 2 萬用戶
2022 年為台灣賓士推出全新「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，可透過 iOS 與 Android 兩大系統的 APP 商店下載，目前已累積超過 2 萬名用戶。
便捷移動 暢行無阻充電網絡遍布全台的華城電機，成為台灣賓士電動化的重要戰略夥伴，不僅透過手機打開「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP 就能夠快速便捷的找到最近的充電站外，華城電機更積極地持續在各縣市布局充電站。華城電機執行長許逸晟指出，目前已建構 202 座充電樁（包含即將啟用全台最快速 、充電時間減半的全台首座 480kW 快充充電樁），預計2022 年底將完成全台 525 座充電樁的布局，延伸賓士車主的充電場景到電影院、百貨公司及飯店、以實現電動車充電的時間經濟。
同時，台灣賓士也與台灣大車隊 55688 代駕服務合作，嚴選專業駕駛接受台灣賓士教育訓練講師的培訓，透過「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」貼心提供賓士車主疲勞代駕及銀髮代駕，在商務晚宴或美酒佳餚下肚後，確保人車安全返家，是賓士車主獨享的尊榮行動禮遇。即日起，完成車輛綁定的賓士車主，凡透過「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」呼叫代駕服務，還有機會獲得限量禮遇。
深入品味 精緻生活台灣賓士攜手 FineDayClub 共同引領車主享受精緻生活，嚴選海內外頂級場域與活動，提供會員美好感官體驗。透過「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」，車主能挑選符合自我品味的專屬體驗，包含戶外的奢華野營、私人導覽的秘境旅行，以及不定期舉辦的獨有美饌、時尚、藝文和休閒活動，如：米其林星級餐酒饗宴、頂級珠寶精品展、世界古典音樂會、豪華遊艇海上行旅等。「極致服務與優質體驗，滿足賓士車主不只是擁有一台賓士車、更是買到尊榮卓越的賓士人生。」FineDayClub 執行長蔡靜芳表示。
一鍵享盡 尊榮禮遇作為台灣賓士長期的金融合作夥伴，台新銀行跨出賓士聯名權益合作，提供 APP 其他合作夥伴及客戶完整金流系統及支付服務。針對「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」會員，台新銀行特別推出綁定「Mercedes-Benz 聯名卡」及消費達指定門檻，即有機會暢享國內頂級酒店一泊二食的尊榮行程。台灣賓士更加碼提供車主會員尊榮禮賓秘書服務。
品牌消息 隨時掌握專屬禮遇也包含搶先掌握 Mercedes-Benz 與世界同步的快訊、閱讀多元的品牌相關專欄文章，還有機會可優先報名品牌相關活動，無論是 G-Class 故鄉奧地利格拉茲（Graz）的越野體驗活動，或是 Mercedes-AMG 車迷關注的一級方程式賽車 (Formula 1)，AMG Driving Academy 雪地駕訓，甚至與時尚潮流品牌的跨界聯名等國內外重要消息，都能在此得到第一手消息；台灣的車主活動更不可少，像是車迷朋友最喜歡的新車發表會、或是各項贊助的藝文體育活動，甚至流行演唱會等等，甫結束的《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》，就特別為賓士車主們量身打造專屬行程，除了入住六星級台北文華東方酒店、享受飯店下午茶點與酒廊 Happy Hour，更直接入座演唱會 VIP 包廂，還有演唱會驚喜小禮物。
未來精彩可期 賓士暢行無限延伸「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」的潛力及可塑性精彩可期。台灣賓士將根據客戶回饋與在地化體驗的目標，持續優化系統與平台，並期待未來有更多新的優質合作夥伴加入，拓展服務項目，延伸賓士獨享精緻生活的更多面向，提供全年無休的數位服務。