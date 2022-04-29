害怕全身麻醉？最新療程指引「降低術後併發症」

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根據109年衛生福利部健保醫令申報量統計，台灣全年全身麻醉的申報量達250萬例以上1，小至闌尾炎、大至心血管、神經外科手術和癌症手術等，全身麻醉都是不可或缺的環節。鄒美勇說明，近五年來，台灣麻醉專科有長足進步，除了人力成長上達到所有專科的第三名4，僅次於急診科、泌尿科外，更以近兩成的成長幅度，讓麻醉專科醫師人數上升到目前的1,360位4，麻醉照護品質獲明顯提升。鄒美勇也提醒病患及家屬，對於任何需要全身麻醉的手術，謹慎選擇麻醉專科醫師。
術前備戰、術中優化、術後主動配合 成加速康復關鍵
郭書麟分享，對於重大手術患者而言，除了要求手術成功外，術後不適、術後併發症及術後恢復順利與否都是病患及家屬會在意的事情，研究數據顯示，術後肺部併發症（PPC）發生風險最高可能達到兩成以上，一旦發生PPC，除了平均住院時間、重症監護室護理時間可能增加外，也提高死亡風險6。研究顯示，相較於未發生PPC的手術患者可能有0.2-0.3%的死亡率，發生嚴重PPC的手術患者中，約14-30%於手術後30天內死亡3。
隨著全身麻醉技術不斷突破，以輔助手術更順利進行。據研究顯示，一般民眾全身麻醉死亡風險為十萬分之一5。郭書麟說明，全球積極推動ERAS療程，透過四大關鍵為重大手術做足準備：全球一致標準，有著實證醫學為核心的全球統一臨床指引建議；透過更早更完全準備，從外科門診就開始，手術全程都有療程個管師協助；藉由跨團隊整合照護，ERAS專業成員提供以病人為中心的整合康復；病患屬於治療團隊，病患不再只是病患，而是治療團隊的一份子。讓病患可以安心接受手術，掌握身體主動權。據統計減少了五成術後併發症、縮短三成住院天數9。
最適肌張力手術輔助處置OMT 列為標準麻醉處置
根據ERAS最新指引，最適肌張力手術輔助處置（OMT）也被納入消化道、婦癌、減重、大腸直腸等四大術式的標準麻醉處置8，鄒美勇也指出， OMT幫助全身麻醉的穩定性大幅提升，藉由手術中的監測儀器，監測病患麻醉深度、肌肉放鬆程度，以避免手術中不自主肌肉顫動，提供外科醫師更寬廣的手術視野及開刀環境，幫助提升安全性。
醫：對2歲以上小兒全身麻醉手術運用 賦高度期待
兒童在手術進行中，可能因害怕或焦慮，無法配合手術醫師的需要或維持一定姿勢，所以一般而言，兒童手術麻醉，皆以全身麻醉為主，但同時，家屬可能也會感到擔心。郭書麟分享，除了成人手術，目前OMT也已開始使用在符合適應症之2歲以上的兒童及青少年全身麻醉手術中，對於未來未成年手術病患的全身麻醉溝通與選擇上賦予高度期待，可幫助病患，以及憂心的家屬更加信任、安心。
參考資料：
1.Postoperative pulmonary complications after laparotomy Peter R Smith, Muhammad A Baig, Veronica Brito, Fayez Bader, Michael I Bergman, Antonio Alfonso
2.Xinmin Wu, Helle Oerding, et al. BMC Anesthesiology 2014, 14:53
3.Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations—2019 update
4.Greco et al., World Journal of Surgery 2014 38 1531-1541 TW-XBR-00779 Apr 2022
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53587
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