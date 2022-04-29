異位皮膚真困擾　精準治療阻過敏

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臺北醫院兒童過敏免疫科王怡人主任表示，過敏常見症狀俗稱過敏進行曲，分別是異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、氣喘，原因與遺傳性的過敏體質、聚絲蛋白基因變異、皮膚屏障缺損及外在環境的刺激有關，幼童剛開始的症狀表現常是異位性皮膚炎，嚴重搔癢與反覆發作也影響孩子的睡眠、外表及課業表現，而其中有高達80%的兒童會發展過敏性鼻炎或氣喘，實在不能輕忽。
王怡人主任說明，衛福部已核准生物製劑可使用於6歲以上兒童與成人中重度異位性皮膚炎做為精準治療，精準調節免疫抑制第二型發炎反應，安全性較高又能達到減少癢感及重建皮膚障蔽的功能，不需頻繁每天吃藥及抽血監測。
藥物治療外 還有三重要
第一、飲食：一歲前寶寶盡量喝母奶，若無足夠奶量再搭配低過敏嬰兒奶粉。避免易過敏食物，如帶殼海鮮、花生堅果，沒有吃過的食物在第一次吃時，都先以小份量食用，觀察是否引發過敏，再調整食用量。有研究報導在補充益生菌或維他命D 後患者異位性皮膚炎症狀會獲得改善。
第二、環境：減少加重過敏的誘發原因，可用百葉窗代替厚重窗簾，不要養寵物，勤打掃。維持室內濕度在50～65%，寢具以65℃熱水每週定期清洗。建議可先驗過敏原，做好精準環境控制及飲食調整。
第三、保養：夏天隨時擦乾汗水或開冷氣減少汗水刺激皮膚。冬天加強保濕潤膚補強皮膚屏障。若頻繁塗抹含香味的乳液，因其含塑化劑等化學物質，在表皮障壁缺失下易穿透皮膚，反而越保養越嚴重。所以，一定要使用無香味、不含塑化劑的溫和清潔及潤膚用品。
乾癢搔抓濕敷 嚴重盡快就醫
王怡人主任表示，塗藥後的肌膚可用濕紗布包紮撓搔處進行濕敷治療，減緩搔癢感，要維持指甲不過長，睡覺可戴棉質手套減少抓搔導致出現傷口；值得注意的是，倘若傷口若滲液、化膿，應趕快至兒童過敏免疫科就醫，預防病程衍變為氣喘的可能。此外，還可加入病友會，互相鼓勵、共同對抗疾病不孤單。
上述個案林小弟進行精準飲食調整、環境控制及治療保養後，已解決長久的困擾及折磨，並且已能一夜好眠，也能勇敢出門玩耍和交友。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53535
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