特企／歌林無霜冷凍櫃全新上市　健康防疫總「凍」員！

我是廣告 請繼續往下閱讀
臥式冷凍櫃的好處是可以冷凍保存大型或形狀不固定的食物。如大賣場買回的冷凍PIZZA，或是一長條的冷凍鮮魚、一整隻的帝王蟹…等，都可以輕鬆放進臥式冷凍櫃。歌林臥式無霜冷凍櫃內置的LED照明燈，有清楚的照明功能，搭配活動式置物架以及各式收納盒，一樣可以輕鬆收納，拿取食物更方便。
除了實用的冷凍大空間，歌林臥式無霜冷凍櫃也貼心地配置可調式腳座、面板安全鎖，使用上更安心。白色的美背設計，能搭配所有居家設計，讓整體空間看起來清爽又潔淨。
健康無油氣炸鍋 冷凍食物享美味
有了歌林臥式無霜冷凍櫃，保存大量冷凍食物更方便。至於料理冷凍食物，就交給「歌林健康氣炸鍋」。有了歌林健康氣炸鍋，大部分的冷凍食材，都可不經解凍、直接使用氣炸鍋料理。像是大賣場買回來的薯條、醃製過的冷凍肋排、德國豬腳…等，不需要另外添加任何油製品，享用美食少負擔；加上2.6公升大容量設計，只要一台氣炸鍋，減少煮菜等待的時間，全家人的料理輕輕鬆鬆準備就可上桌。
歌林健康氣炸鍋有1400W的大功率，加上360°循環加熱，採用旋風熱對流烘烤，加熱均勻又快速，鎖住食材美味不流失！不沾鍋塗層設計，瀝油方便好清洗，享用美味的同時，也不用擔心氣炸後的清潔問題。
健康 用喝的更輕鬆
台灣是水果王國，一年四季都有盛產各式水果。許多連鎖手搖飲，會趁著水果盛產的季節先大批購買、冷凍，再分批取出製作成果汁、冰沙販售。有了歌林臥式無霜冷凍櫃，不管是採買新鮮水果，或是家裡有吃不完、即將過熟的水果，都可以先處理好、分袋包裝，放入冷凍櫃保存。因為水果已經分袋包裝並結成塊，從冷凍櫃取出後，只需使用歌林高轉速生機調理機，不用另外加入冰塊，依個人口味酌量加入蜂蜜或牛奶，就可以喝到健康、自製的果汁冰沙或奶昔。
歌林高轉速生機調理機具1500W高規格超大馬力，可超高速切割、粉碎食材，將食材中的維生素、礦物質、蛋白質和水分充分釋放，有利於人體吸收，同時可以保留纖維精華，喝到新鮮的纖維營養但不會喝到蔬果殘渣。
工欲善其事，必先利其器。防疫健康煮，有了新鮮健康的食材，也要搭配好幫手。歌林幫你健康防疫總「凍」員，保鮮全家食材一級棒，飲食健康身體壯！
歌林防疫總「凍」員：https://kolin.com.tw/product/freezer