不必再找代購！熱銷日本Papawash木瓜酵素洗顏粉登台

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眾所皆知，臉部清潔是奠定後續保養的基礎。由日本酵素保養權威ESS集團研發的Papawash木瓜酵素潔顏粉，以先進科技為基礎，致力鑽研肌膚與木瓜酵素之間的奧秘。挑選農場精心栽培營養價值最高時期的青木瓜，從中萃取木瓜酵素，再運用獨家高科技技術製成細緻粉末，充分保留酵素的新鮮與安定，直至加水揉搓起泡後，方喚醒酵素活性以期達到最佳清潔效果。而木瓜酵素最棒的優點是可以天天使用，不僅能溫和洗去老廢角質，還不傷膚質、不帶走肌膚原有水分，深入毛孔去除多餘油脂及髒汙，以最自然溫和方式喚醒酵素力量，讓肌膚回到最健康美麗的狀態，擁有透亮絕佳好氣色。
Papawash針對各膚質需求，引進4款不同功能的木瓜酵素潔顏粉：萃取100%天然木瓜酵素為主原料，搭配米糠/迷迭香/洋甘菊/角鯊烷等精華的「經典型」；除經典成分外，另添加桑白皮萃取的「透白型」；除經典成分外，另添加水解蠶絲蛋白的「保濕型」；除經典成分外，摒棄香料等一切可能致敏因素，適合孕期、換季或弱敏肌膚使用的「溫和無香型」（孕期易受賀爾蒙影響，個人體質顯現不同；若有疑慮可請與醫師確認）。
日本Papawash潔顏粉全系列已於官網開賣，為歡慶Papawash日本原裝來台上市，全館推出新品85折、超值二入組、母親節美麗獨家組等優惠及下單(不限金額)就送起泡網、單筆滿額$2500送鎖水保濕QQ唇護唇膏(價值$680)&再抽Dyson二合一空氣清淨機、一年份潔顏粉、木瓜酵素卸妝油等好禮活動，想一秒飛日本感受日本女生零毛孔洗顏體驗的妳/你，千萬不能錯過！詳情見Papawash官網。