特企／《星之夢幻島》首次改版　「水晶戰場」搶先曝光

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「水晶戰場」是一項超大型全服PVP即時對戰，為了讓玩家能夠徹底享受多人PVP的快感，其中更加入了搶奪積分的元素，相當考驗玩家對於屬性克制、走位等等的戰術策略。「水晶戰場」更是採取了單局類的玩法，並依照每一場所獲得的積分，進行排名結算。
官方透露遊戲後續還會根據不同的時段，並依照匹配人數開啟不同類型的戰場玩法，敬請玩家期待！
過關斬將挑戰火劍之路
有別於以往的單人副本「秘境迴廊」，本次遊戲改版將推出全新的爬塔系統「火劍之路」，並以玩家通關的最高層數進行排名並獲取獎勵。除了原先的屬性克制加成以外，這次還加入了關卡特性關與花靈加成，讓玩家能夠構思不同的策略來通關。
全新花靈綻放系統
在《星之夢幻島》中，最備受玩家喜愛的花靈系統，在本次的改版中，也新增了「花靈綻放」，官方將推出水屬性花靈睡蓮SP綻放活動，蒐集花靈所需的道具，即可進行綻放，除了能夠增強屬性能力、解鎖更強力的技能，還能夠獲得全新的花靈外觀。
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