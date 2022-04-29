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特企／《星之夢幻島》首次改版　「水晶戰場」搶先曝光

▲森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，官方推出全新改版內容。（圖／品牌提供）
▲森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，官方推出全新改版內容。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-29 16:55:31

由Future Game所代理的森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，今(19)日官方推出全新改版內容。其中最具亮點的就是全服PVP玩法「水晶戰場」以及爬塔系統「火劍之路」。另外，官方也針對職業進行優化與平衡調整，打造全新良好的環境，讓玩家充分享受遊戲體驗。

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多人PVP　捍衛水晶

「水晶戰場」是一項超大型全服PVP即時對戰，為了讓玩家能夠徹底享受多人PVP的快感，其中更加入了搶奪積分的元素，相當考驗玩家對於屬性克制、走位等等的戰術策略。「水晶戰場」更是採取了單局類的玩法，並依照每一場所獲得的積分，進行排名結算。

官方透露遊戲後續還會根據不同的時段，並依照匹配人數開啟不同類型的戰場玩法，敬請玩家期待！

過關斬將挑戰火劍之路

有別於以往的單人副本「秘境迴廊」，本次遊戲改版將推出全新的爬塔系統「火劍之路」，並以玩家通關的最高層數進行排名並獲取獎勵。除了原先的屬性克制加成以外，這次還加入了關卡特性關與花靈加成，讓玩家能夠構思不同的策略來通關。

全新花靈綻放系統

在《星之夢幻島》中，最備受玩家喜愛的花靈系統，在本次的改版中，也新增了「花靈綻放」，官方將推出水屬性花靈睡蓮SP綻放活動，蒐集花靈所需的道具，即可進行綻放，除了能夠增強屬性能力、解鎖更強力的技能，還能夠獲得全新的花靈外觀。

《星之夢幻島》Google Play下載連結：https://lihi1.cc/SrIFt

《星之夢幻島》App Store下載連結：https://lihi1.com/WG8vc

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