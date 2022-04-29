▲ 保時捷 99X Electric 賽車將在摩納哥都會賽道出賽

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電動方程式第 6 回合賽事將在世上最險峻又昂貴的精華地段內進行，這將會讓車手和車隊迎來更多的特殊挑戰。週六早上，摩納哥將為了電動方程式賽事開始封街，再將街道上的花盆、停車計費器和交通標誌移開。屆時，22 輛參賽車輛將沒有試跑的機會，取而代之的是兩次自由練習時段，選手和車隊只能藉此機會了解該賽道的艱困程度，包含知名的彎道 Sainte Dévote、Casino 和 Mirabeau，以及特殊的海港隧道。緊接著，就必須展開排位爭奪戰。
TAG Heuer Porsche Formula E車隊近期於羅馬獲得了關鍵的冠軍賽積分，這使得車隊的排名攀升至第二名。此次賽事將是車隊第二次征戰摩納哥分站，電動方程式車隊總監 Florian Modlinger 表示：「這賽道對車手挑戰非常高，緩衝區的設置非常少，因此要跑出快速單圈，必須將賽道上的每一公分發揮到淋漓盡致。」
關於賽道
摩納哥大獎賽的賽道全長為 3.337 公里。這條有 19 個彎道的傳奇街道賽，幾乎沒有緩衝區，取而代之的是牆面和柵欄，無法容許任何輕微的操駕失誤。高效的能源管理和自始至終得全神關注至關重要，這也是讓 22 部賽車能完美穿梭在豪華摩天大樓和高級精品店之間的蜿蜒迷宮，並維持在賽車線上的唯一法則。摩納哥賽道擁有時而狹窄的彎道和時而高速的路段，是最符合電動方程式特性的征戰地點。