▲ JAGUAR TCS RACING 發表創意概念彩繪宣示 FORMULA E GEN3 新世代

我是廣告 請繼續往下閱讀
更輕、更強勁與更高效的 Gen3 賽車將為全電動賽車樹立新的性能標竿。Gen3 電動方程式賽車不僅展現了電動汽車快速充電技術的快速發展，更加深了國際賽事的精彩性。Gen3 賽車的功率將由現行 250kW 增加到 350kW。
Gen3 賽車在一場賽事中能夠通過煞車動能回充再產生至少 40% 能量。作為第一款同時配備前、後動力架構的賽車，前增加 250kW、後增加 350kW 再生功率，與當前 Formula E 車型相比，動能再生能力增加了一倍以上。因此，Gen3 賽車將成為第一款不配備液壓後煞車系統的方程式賽車。
新的第三代電動方程式時代從下個賽季開始，將有四輛 Jaguar 技術的電動方程式賽車參賽。Jaguar 將為 Envision Racing 提供其新的動力架構技術，包括其高壓電動機、逆變器、變速器、冷卻、車身及懸吊系統。
Jaguar TCS Racing 工程師現在將專注於 Jaguar I-TYPE Gen3 的建造、設計和測試，並於今年稍晚的 Formula E 測試之前正式公布車隊與新彩繪。車隊也將在第六站比賽持續爭奪 2022 年 ABB 電動方程式世界冠軍頭銜，賽事將於 2022 年 4 月 30 日當地時間 15:00 在經典的摩納哥舉辦街道賽。