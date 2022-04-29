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JAGUAR TCS RACING 發表創意概念彩繪宣示 FORMULA E GEN3 新世代

▲ JAGUAR TCS RACING 發表創意概念彩繪宣示 FORMULA E GEN3 新世代
▲ JAGUAR TCS RACING 發表創意概念彩繪宣示 FORMULA E GEN3 新世代

2GameSome - 有車賞

2022-04-29 17:25:00

繼 Formula E 全新 Gen3 賽車全球發布後，Jaguar TCS Racing 今日發布了下一代電動方程式大賽賽車的創意測試車概念彩繪。大膽而現代的設計，靈感來自抽象藝術，測試車概念彩繪象徵 Jaguar TCS Racing 對全新 Gen3 FIA 電動方程式賽車充滿激情的展示，如同其承諾長期致力於電動方程式的下一個時代。

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黑白單色組合和銳利棱角分明的設計為測試車增添了英式的精緻質感，同時反映出 Jaguar 全新品牌策略「Reimagine」永續發展中的現代奢華形象。Jaguar 將從 2025 年開始轉型為全電動豪華品牌。在即將開始的重要賽道測試階段，此一測試車概念彩繪將應用於 Jaguar I-TYPE Gen3 研發賽車上。第九季的最終彩繪將在今年稍晚推出。

更輕、更強勁與更高效的 Gen3 賽車將為全電動賽車樹立新的性能標竿。Gen3 電動方程式賽車不僅展現了電動汽車快速充電技術的快速發展，更加深了國際賽事的精彩性。Gen3 賽車的功率將由現行 250kW 增加到 350kW。

Gen3 賽車在一場賽事中能夠通過煞車動能回充再產生至少 40% 能量。作為第一款同時配備前、後動力架構的賽車，前增加 250kW、後增加 350kW 再生功率，與當前 Formula E 車型相比，動能再生能力增加了一倍以上。因此，Gen3 賽車將成為第一款不配備液壓後煞車系統的方程式賽車。

新的第三代電動方程式時代從下個賽季開始，將有四輛 Jaguar 技術的電動方程式賽車參賽。Jaguar 將為 Envision Racing 提供其新的動力架構技術，包括其高壓電動機、逆變器、變速器、冷卻、車身及懸吊系統。

Jaguar TCS Racing 工程師現在將專注於 Jaguar I-TYPE Gen3 的建造、設計和測試，並於今年稍晚的 Formula E 測試之前正式公布車隊與新彩繪。車隊也將在第六站比賽持續爭奪 2022 年 ABB 電動方程式世界冠軍頭銜，賽事將於 2022 年 4 月 30 日當地時間 15:00 在經典的摩納哥舉辦街道賽。

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