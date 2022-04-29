▲ Ford 22.5 年式 Kuga 車系同步限時升級 E-Mirror 電子式智慧後視鏡

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此外，由於俄烏戰爭不止、中國動態清零政策控制Covid-19疫情等全球因素影響，持續造成零件供應鏈破碎與運輸堵塞，5 月之 Ford Focus／Focus Active、Kuga、Ranger、旅行家之新車生產與供應已預期受到更大衝擊，福特六和仍將以最即時的供應鏈調度進行滾動式修正，盡力縮短車輛供應短缺之候車期，減少對消費者購買新車的影響，亦建議消費者即早確認新車訂單，以利生產排程規劃及縮短候車時程；同時為感謝消費者於全球供應鏈不穩之際對 Ford 車款的支持，若於 5 月下訂且因可供因素無法當月完成領牌者，可保有 5 月全面鏡化促銷方案之適用資格。





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