Ford 22.5 年式 Kuga 車系同步限時升級 E-Mirror 電子式智慧後視鏡
繼 22.5 年式 Focus 車系之後，22.5 年式 Kuga 同步帶來全面鏡化的限時優惠專案 ，自 2022 年 5 月 1 日起至 5 月 31 日止 ，消費者於 Ford 經銷據點下訂 22.5 年式 Kuga 車系任一車款並完成領牌手續，即可升級配件 E-Mirror 電子式智慧後視鏡（含前、後行車記錄器功能，總價值 19,800 元）。
此外，由於俄烏戰爭不止、中國動態清零政策控制Covid-19疫情等全球因素影響，持續造成零件供應鏈破碎與運輸堵塞，5 月之 Ford Focus／Focus Active、Kuga、Ranger、旅行家之新車生產與供應已預期受到更大衝擊，福特六和仍將以最即時的供應鏈調度進行滾動式修正，盡力縮短車輛供應短缺之候車期，減少對消費者購買新車的影響，亦建議消費者即早確認新車訂單，以利生產排程規劃及縮短候車時程；同時為感謝消費者於全球供應鏈不穩之際對 Ford 車款的支持，若於 5 月下訂且因可供因素無法當月完成領牌者，可保有 5 月全面鏡化促銷方案之適用資格。
E-Mirror 電子式智慧後視鏡限時優惠升級中Ford 限時優惠所提供之 E-Mirror 電子式智慧後視鏡透過搭載 SONY Starvis IMX290 超高感光鏡頭模組，將車輛後方動態影像以高解析度形式，傳輸至車內的電子式智慧後視鏡顯示螢幕上。同時提供同級少見之無光夜視功能。水平與垂直可視角度範圍，相較傳統光學鏡大幅提升，可改善傳統光學後視鏡易受外在條件影響而出現影像遮擋的情況。駕駛者亦可依使用需求關閉螢幕，切回傳統反射鏡。此外，E-Mirror 電子式智慧後視鏡更內建行車記錄器功能，透過前、後各 1080p 高清像素解析、F1.6 大光圈的高畫質鏡頭，隨時記錄行駛影像、聲音與車況資料。
[4] E-Mirror電子式智慧後視鏡方案由經銷商專案提供，為領牌後由經銷商協助安裝，且不得要求折抵現金。詳細專案活動內容及活動期間請參考Ford官網方網站公佈之訊息。