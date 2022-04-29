▲ Luxgen URX 配備遠端啟動一鍵清新功能！本月限時 60 萬 0 利率

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深受露營客喜愛的「URX 7 人全景樂活版」以一車多用的設計理念出發，特別搭載方便孩子與您一起在夏夜觀星、看風景的「全景大天窗」（價值 35,000 元）與讓您輕鬆上下露營設備及行李、還能變形成野餐桌的「多功能斜坡板」，展現「全景大視野，無限新樂活」的雙重魅力，滿足台灣消費者無限可能的用車需求。「URX 7 人旗艦紳活版」具備空力套件組(2)（四件式，含前後保桿、側裙）與前座電動通風座椅，讓整體質感更趨時尚尊榮。
5 月入主即享「疫同安心專案」 60 萬 0 利率輕鬆購車無負擔
Luxgen 自 4/30(六) 起至5/31 (二) 止，入主全車系可享「疫同安心專案」(3)：購車即享「60 萬 36 期分期零利率」(4)，全車系同步免費升級「PM2.5 健康對策濾網」(1)、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，打造全家大小健康舒適的用車環境。此外，延續 4 月 U6 GT AERO 熱銷好評登場，持續加碼「超有型極羨價」(5)：URX 5 人 ADAS 極緻紳活版 極羨價 88.8 萬（正式售價 90.8 萬）、U6 GT AERO 版 極羨價 79.8 萬（正式售價 85.8 萬）。
- PM2.5健康對策濾網1片於交車時逕自安裝於車上。
- 極緻套件、AERO套件由全國經銷商聯合提供。
- 本促銷方案實際內容由LUXGEN經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且LUXGEN經銷公司擁有最終修改與調整之權利。
- 經銷商及裕融企業保有分期方案審核之權利，且不得與其他貸款優惠專案併用。若客戶選擇不辦60萬0利率(36期)分期，可轉換購車金金額3萬元。
- 本促銷方案實際內容由LUXGEN經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且LUXGEN經銷公司擁有最終修改與調整之權利。
- 政府機關及專案批、標購者、租賃車不適用此購車優惠。