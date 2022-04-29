驚喜收法院通知！參加審判「爽賺7500」 眾羨喊：想報名
若是突然收到法院通知，想必不少民眾會相當緊張，不過若收到「這封信」，可是萬中選一的運氣，根據網友分享，自己收到「國民法官初選」中簽通知，若經選為國民法官、備位國民法官，並全程參與審判期日，則可領取三日的旅費、出席費，一共7500元，讓網友羨炸狂喊「好想被選中」。
根據幸運網友於「爆廢公社二館」貼出法院的通知信，內容為通知原PO，在國民法官初選中被選為「候選國民法官」，若全程參與任期日可依日領取「日旅費500元」；如又經過選任成為「國民法官」、「備位國民法官」，並全程參與審判期日及座談會，則可領取三日旅費加出席費，一共7500元台幣。
不少網友見狀全羨喊，「這什麼爽缺」、「三天7500真的很多，如果用特休去還比較好」、「比去當教召還爽」、「我自願每天去，選我拜託」、「這是隨機還是要線上報名？」。
實際上此法案為「國民法官法」，為了藉由國民參與刑事案件審判，增進司法與社會對話，實施內容為隨機抽選出6位素人擔任國民法官，另可選1至4名備位國民法官候補，再加上3位職業法官共同審案，決定被告是否有罪及刑責。
至於國民法官的資格，須年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格，但若曾被判有期徒刑確定、與被告或被害人有一定關係、以及未完成國民教育之民眾都將被剔除；在職業限制上，特殊職業像是正副總統、各級政府機關首長、黨務人員或是現任、曾任法律相關專業人士如法官、律師等，也不得被選任為國民法官。（編輯：鍾怡婷）