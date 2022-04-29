▲ 205.8 萬起！VW Arteon 430 TSI R-Line Performance 性能王牌首登場

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Arteon 430 TSI R-Line Performance 搭載 R-Line 專屬外觀套件，標配大尺寸電動玻璃天窗，內裝則搭配 430 TSI R-Line Performance 專屬 Black Carbon 飾板、R-Line 專屬運動化湛黑頂篷以及 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅。





動力部分，Arteon 430 TSI R-Line Performance 雙車型全面採用 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，最大馬力可達 280ps，同時與過往 380 TSI R-Line Perforamnce 車型相比，最大扭力從 35.7kg/m 提升至 40.8kg/m， 0－100km/h 僅需 5.5 秒。此外，Arteon 430 TSI R-Line Performance 標配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，可設定四種模式包括「雪地」、「道路」、 「越野」和「個人化模式」，搭配駕駛模式選擇：節能、一般、運動和個人化設定，可依需求隨時切換，另外更搭載15種模式 DCC 主動式底盤控制系統。





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台灣福斯汽車 5 月 1 日起推出全新「第 5－10 年延長保固服務」，凡是車齡 108 個月內，並且依據保養規範回台灣福斯汽車授權服務中心進行定期保養的車主，即能購買「第 5－10 年延長保固服務」方案，其中，四年保固期內之車主享有 9 折購買優惠方案。保固方案依車齡分別為第 5－6 年「全方位防護型」與第 7－10 年「動力防護型」，兩者延長保固內容皆包含引擎、變速箱、傳動／驅動、油料、電路系統、燃油系統、冷卻系統、空調系統以及煞車系統多項保固項目，同時提供原廠零、配件品質保固與車身防銹穿保固服務。而第 5－6 年「全方位防護型」更包含懸吊系統、轉向系統、車體開關及倒車系統等保固服務。





車款



新台幣建議售價



22 年式 Arteon Fastback 430 TSI R-Line Performance



$ 2,058,000元



22 年式 Arteon Shooting Brake 430 TSI R-Line Performance



$ 2,138,000元



