COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

205.8 萬起！VW Arteon 430 TSI R-Line Performance 性能王牌首登場

▲ 205.8 萬起！VW Arteon 430 TSI R-Line Performance 性能王牌首登場
▲ 205.8 萬起！VW Arteon 430 TSI R-Line Performance 性能王牌首登場

2GameSome - 有車賞

2022-04-29 17:55:00

針對 Volkswagen 品牌旗艦 Arteon 增添性能更為強悍的 Arteon 430 TSI R-Line Performance，包含四門轎跑 Fastback 與五門獵跑 Shooting Brake。另外，台灣福斯汽車除了全車系 4 年新車品質保固服務外，5 月 1 日起提供車主加購「第 5－10 年延長保固服務」，可降低長期擁車成本。22 年式 Arteon Fastback 430 TSI R-Line Performance 建議售價新台幣 205.8 萬元起，Arteon Shooting Brake 430 TSI R-Line Performance 建議售價新台幣 213.8 萬元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Arteon 430 TSI R-Line Performance 搭載 R-Line 專屬外觀套件，標配大尺寸電動玻璃天窗，內裝則搭配 430 TSI R-Line Performance 專屬 Black Carbon 飾板、R-Line 專屬運動化湛黑頂篷以及 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅。

動力部分，Arteon 430 TSI R-Line Performance 雙車型全面採用 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，最大馬力可達 280ps，同時與過往 380 TSI R-Line Perforamnce 車型相比，最大扭力從 35.7kg/m 提升至 40.8kg/m， 0－100km/h 僅需 5.5 秒。此外，Arteon 430 TSI R-Line Performance 標配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，可設定四種模式包括「雪地」、「道路」、 「越野」和「個人化模式」，搭配駕駛模式選擇：節能、一般、運動和個人化設定，可依需求隨時切換，另外更搭載15種模式 DCC 主動式底盤控制系統。

Arteon 430 TSI R-Line Performance 標配 Harman Kardon 環繞音響系統，總輸出達 700W 配上 12 支高傳真揚聲器；行李廂空間表現上，Fastback 與 Shooting Brake 行李廂容積分別為 563/565 公升，座椅打平更可提升至 1,557/1,632 公升。

台灣福斯汽車 5 月 1  日起推出全新「第 5－10 年延長保固服務」，凡是車齡 108 個月內，並且依據保養規範回台灣福斯汽車授權服務中心進行定期保養的車主，即能購買「第 5－10 年延長保固服務」方案，其中，四年保固期內之車主享有 9 折購買優惠方案。保固方案依車齡分別為第 5－6 年「全方位防護型」與第 7－10 年「動力防護型」，兩者延長保固內容皆包含引擎、變速箱、傳動／驅動、油料、電路系統、燃油系統、冷卻系統、空調系統以及煞車系統多項保固項目，同時提供原廠零、配件品質保固與車身防銹穿保固服務。而第 5－6 年「全方位防護型」更包含懸吊系統、轉向系統、車體開關及倒車系統等保固服務。

2022 年式 Arteon 430 TSI R-Line Performance 正式售價

車款

新台幣建議售價

22 年式 Arteon Fastback 430 TSI R-Line Performance

$ 2,058,000元

22 年式 Arteon Shooting Brake 430 TSI R-Line Performance

$ 2,138,000元

（**交車日期依各車型而異，相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）

台塑員工買 PGO 電動車最低 13,680 元起

保時捷 99X Electric 賽車將在摩納哥都會賽道出賽

JAGUAR TCS RACING 發表創意概念彩繪宣示 FORMULA E GEN3 新世代

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀