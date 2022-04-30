廣告紅人外景初體驗　唐振剛化身「暖男」獻實戰經驗

八大綜合台《世界第一等》主持人唐振剛帶領廣告紅人古程丰外景初體驗，唐振剛展現「暖男」風範，看到古程丰釣土虱時，唐振剛隨即分享釣魚撇步；挑戰爬陡峭高峰時，唐振剛視線緊盯著古程丰，一秒也不敢離開對方。對於首次參與外景工作，古程丰坦言心裡雖然忐忑，卻覺得處處是驚喜，他說：「就連在南投吃個晚餐，都讓我覺得很特別，因為以前我都只是經過這個地方，沒特別停留下來。」
《世界第一等》30日晚8點將探訪元老級養殖專家所開發的土虱運動場、亞洲最大葡萄園，以及征服嘉義小百岳之一三角南山。挑戰登山前，隨行達人表示「這座山難度很高，新手不建議挑戰。」讓毫無外景經驗的古程丰首次錄影就「剉咧等！」相較經驗豐富的主持人唐振剛，靠著手腳並用，就連攀爬垂直約80度的山壁都老神在在，古程丰一度抓不到重心，甚至因為雙手沒力，不小心往山下滑，看得唐振剛膽戰心驚。唐振剛隨即開始一步一步帶著古程丰找對攀爬技巧，最後也相當佩服古程丰的勇氣，並以行腳主持前輩的身分表示：「古程丰勇於接受我們的邀請，挑戰自我，很厲害！我也相信越是辛苦的過程，結果肯定是越甜美的。」古程丰也分享說：「直到最後一直爬坡，我也一直以為快要到了，沒想到真的是一山還有一山高。」
除了登山體驗，古程丰在外景過程也被火雞嚇得「魂飛魄散」。在前往養雞場時，從來沒有徒手抓過雞的古程丰，要挑戰抓火雞，他驚訝說：「牠的腳就有我的半個手臂粗耶！」雖然一臉不安，他仍照著達人指示成功抓起重達25公斤的火雞，讓他很有成就感，直到吃起火雞料理時，他也發自內心表示：「吃一吃有開心的感覺，好像也穩定了我剛被火雞嚇到的情緒。」（編輯：楊穎軒）