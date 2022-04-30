「捅鼻孔正妹」仙到爆紅 PTT神人搜出本尊：真的正
近來本土疫情爆發，確診數連2天突破萬人，快篩檢測變得普及，疾管署近日製作影片，教導民眾如何正確使用快篩試劑，沒想到，示範的女模外型太亮眼，立刻被網友搜出真實身分和IG。
行政院防疫宣導影片的「家用快篩試劑如何使用」篇中，由食藥署長吳秀梅擔任旁白，按步驟說明家用快篩試劑的使用方法，而實際操作的是一名留著及肩長髮，皮膚白皙，有靈動眼眸，五官秀麗又有氣質的正妹，只見她不疾不徐地仰頭，把採檢刷戳入兩鼻腔，側臉輪廓及天鵝頸十分唯美，很難不讓人注意她的美貌。
「捅鼻孔正妹」在PTT表特版造成討論，紛紛跪求女子IG帳號，「求神人，我剛看到這廣告也覺得超正」、「喜歡看她自己戳」、「一分鐘的影片我看了半小時，浪費我的時間」、「今天有看到，好正」，有老司機解答，正妹是偶像女團「AKB48 Team TP」成員林亭莉，大讚：「阿莉真的正。」
今年23歲的林亭莉，是泰雅族美女，從AKB48 Team TP選出5位成員，秘密培訓1年，2020年以樂團The Puzzle5出道，林亭莉擔任吉他手，年底更在電影《哈勇他們家》出任女主角，她28日在IG分享錄快篩教學影片的側拍照，寫下：「平時我們也常常自己做快篩，我都會拿起手機紀錄快篩的過程，沒想到！非常榮幸能拍這部影片為大家服務。」（編輯：楊穎軒）