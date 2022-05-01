避免城中城悲劇重演　防災專家：軟體才是關鍵因素

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林金宏舉例，樓梯堆放雜物、阻擋逃生路線釀死案件層出不窮，但涉及法律層面廣，才會長期難以改善，日前更發生經檢舉及公告後，環保人員前往清理堆積物卻挨告侵占罪。因此，林金宏認為目前的修法確實對於公務員執勤作業、硬體規範上有所幫助，但仍無法徹底解決公安問題。
此外，林金宏也建議建築法應針對防火區劃進行嚴謹規範，層間縫隙防火填塞系統不完備、管線貫穿在災害發生當下助長火勢與濃煙，就會造成火災傷亡，執行不完善，因此他認為，建築法才是最迫切修正的項目。
最後，林金宏也提及與《地方制度法》相關的消防人事一條鞭，他認為中央與地方消防人事一條鞭才能貫徹執法，地方消防單位不會受制於首長，且消防局長長年不輪調就會如同一灘死水，若定期輪調，各縣市之間彼此了解狀況，交流實戰經驗，縣市合作起來也比較順暢，雖然修法工程浩大，但確實有其必要重要性。
針對類似議題中，國民黨立委葉毓蘭也曾在立法院提提議，針對育幼院、醫療長照中心等特定場所應明確納入規範。今年4月，桃園一間超商倉庫發生火災，瞬間冒出大量濃煙，該超商2樓就是托嬰中心，所幸消防局即時灌救、無人員傷亡。鑑於類似事件層出不窮，葉毓蘭希望針對醫療院所及長照機構這些特殊脆弱的場所，應有溯及既往及限期改善的規定，但仍不敵執政黨絕對多數，以政院版本照案通過。
葉毓蘭表示，現在許多大樓高樓層設置長照及社福機構，於大夜班人手不足不利時段，被低層或複合用途之鄰接其他用途場所的火災波及侵害之情境，時有所聞。 建築與消防主管機關，應該在火災風險辨識與溝通減災作業上，將此列為檢討、導引的重點，因為發生火災的風險遠比其他高，而一旦發生，如果搶救不及，又是死傷慘重的人禍。
葉毓蘭說，消防救災的兩大重點，第一、強化建築物本身的自我防災能力，第二、救災能力。在防災方面劃設適當的防火區及自動撒水設備，以強化自動滅火能力、限縮成災範圍，美福倉儲有區劃為何能延燒21天？是不是無效區劃？又為何撒水設備無法有效作動？現有1399棟合法使用倉儲中，有幾棟依法設有自動撒水設備？其中有幾棟樓地板面積超過1500m2者？是否有依《建築技術規則》第79-1檢討其防火區劃之設置？是否具備自動滅火、限縮成災範圍有能力？
葉毓蘭強調，法令規定的缺漏應立即檢討修正，她要求應該明訂規範，不能任由地方政府自行「視必要」、「待公告分期分類實施」，尤其針對工廠倉儲、危險物品倉庫、醫療院所、長照機構更應明定實施期程並落實輔導。
葉毓蘭說，建管、消防合格只是安全的最低標準，從美福災例，要立即檢討國內大型工廠、倉儲、高科技廠房的消防安全標準要能與世界接軌，在《建築法》第77條之一的子法「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」上都有溯及既往、隨時檢討修正的精神，內政部要負起責任，辦理原有合法建築物防火避難設施與消防設備性能改善輔導，必要時，成立推動機構或指定委託專業技術機構辦理，也可考慮請建築師公會及消防設備師公會也都能合作共同推動。