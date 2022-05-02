COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「臺灣清冠一號」缺貨　醫：科學中藥、防疫茶可協防

「臺灣清冠一號」缺貨　醫：科學中藥、防疫茶可協防
「臺灣清冠一號」缺貨　醫：科學中藥、防疫茶可協防

健康醫療網

2022-05-02 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】隨著本土確診人數不斷攀升，近來諮詢抗病毒藥物的民眾也越來越多，其中，衛福部開放之公、自費申請「臺灣清冠一號」已傳出供不應求。對此，高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧提醒，其實清冠一號的處方，也可以透過現行科學中藥調配替代，達到治療的效果，民眾不需過度恐慌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣清冠一號為基底　搭配適合處方緩解

「臺灣清冠一號」是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、後朴、甘草所組成，具有抗病毒、增加呼吸道防護、祛除病理產物等功效。根據現行確診患者常有的症狀，如：咽痛、咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等。戴滋慧表示，透過荊防敗毒散、銀翹散、桂枝湯、藿香正氣散搭配魚腥草、黃芩、板藍根等藥，可達到抑制病毒增生、清除病毒，緩解症狀，減輕病毒感染造成的肺部器官傷害。

然而，在清冠一號缺貨的情況下，戴滋慧強調，還是可透過諮詢專業中醫師，根據患者的症狀，以清冠一號處方為基底，調配適合的處方使用。

清冠非人人適用　可透過「防疫飲」預防染疫

由於「臺灣清冠一號」也有開放非確診者自費申請，戴滋慧提醒，此處方屬於較為苦寒的藥物，一般人服用恐容易造成腹瀉、手腳冰冷、體溫過低甚至免疫力下降的狀況，而高市聯醫中醫科研發之防疫茶飲，利用黃耆、白朮、甘草、桑葉、菊花、薄荷、生甘草、桂枝、生薑能夠同樣達到補氣、清熱、祛除風寒的功效，適合非確診者進行日常預防使用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53573

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

失智症非老化！ 　8症狀符合2項應警覺

胰臟癌如何早發現？　「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

創造「歸零」和「重啟」　切割過去挫敗不復見

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀