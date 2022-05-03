特企／迷你大同電鍋盒玩限量登場　融化粉絲小小世界

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迷你大同電鍋盒玩全系列共有6款，包括台灣版2款經典色(紅、綠)及日本版4款顏色(綠、白、黃、水藍)，每盒盒玩內皆附有大同電鍋本體，與內鍋、內鍋蓋、蒸盤、量杯，跟飯勺，所有內容物等比微型縮放。除此外每盒盒玩皆附有由日文及繁體中文編輯的迷你電鍋料理食譜書乙本，另還有“隨機“附送隱藏版LUCKY ITEM迷你肉包，整組神還原台灣人歷久不衰的廚房神器。
迷你大同電鍋盒玩Get全攻略
迷你大同電鍋盒玩5月登場，有興趣的消費者可透過以下活動獲得：
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