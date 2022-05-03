特企／歌劇院AR舞蹈圖書館　收藏你的「自由步」！

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《看見你的自由步2.0》於歌劇院大廳搭建一座「舞蹈圖書館」，猶如上圖書館借閱書籍般，民眾可以自由地從展架挑選各種「AR觸發板」，透過平板裝置欣賞一幅幅身體風景般的舞蹈。「舞蹈圖書館」規劃「沉浸區」與「互動區」，藉由平板螢幕可獨享演出或「跨場域」與藝術家共創一段雙人舞。
蘇威嘉說，兩年前為了讓觀眾用自己的手機觀看，以達到推廣普及的目標，他與技術團隊「固態記憶」及程式設計蕭富仁在各家手機不同的技術規格及容量之間找尋方法，然因手機容量等限制，在畫質與解析度上需要有一定程度的降低與妥協。展覽結束後，他們隨即展開為期一年多的技術升級，除了提升攝影規格與畫質外，更從舞者肢體動作幅度、服裝顏色、燈光到影片後製等進行諸多技術測試與障礙排除，成功突破兩年前的技術限制，讓AR成像畫面更貼近真實、自然。
用科技打造趣味環境 拉近與藝術的距離
本次展覽以「身體的可能性」為題，與陳武康、周書毅、方妤婷、吳郁嫻、潘柏伶、陳珮榕及黎偉翰等7位優秀舞蹈家合作，並邀請演員魏雋展、擊樂家薛詠之共同演繹《自由步》，挖掘各種藝術形態下的身體樣貌，讓民眾藉由螢幕感受不同身體元素迸發出的細緻火花。
蘇威嘉希望藉由《看見你的自由步》，結合現代人熟悉的手機或平板裝置，搭配AR趣味互動，打造一個既熟悉又充滿樂趣的環境，讓大家願意跨出欣賞表演的第一步、體驗表演藝術的美好。
節目介紹
2022 NTT-TIFA驫舞劇場《看見你的自由步2.0》
2022年，蘇威嘉《自由步》10年編舞計畫邁入第9年，繼《看見你的自由步》以AR擴增實境（Augmented Reality）科技重新定義觀看舞蹈後，《看見你的自由步2.0》全面升級攝影技術，在歌劇院公共空間打造一座「AR櫥窗」，再次以AR為媒介，讓觀者透過平板裝置自由地探索各種視角，隨機欣賞舞者的演出與順序，感受由不同身體元素迸發出的火花。
近年來，蘇威嘉持續以AR科技探索表演者獨有的身體質地，本次邀請臺灣傑出的7位舞者、1位演員與1位擊樂家，透過「環繞同步攝影技術」捕捉8幅身體風景，並將影片畫質升級至6K，提升畫面清晰度，捕捉表演者細微的肌理變化與神情姿態，讓觀眾近距離感受極緻且獨特的身體樣貌。
漫步環繞「AR櫥窗」，透過平板裝置即能欣賞一場藝術展覽，在鏡頭的兩端與優秀表演者共舞，創造屬於自己的自由步。
※為提供良好觀展體驗，本次展覽須事先於Accupass活動通線上預約參觀場次
https://npacntt.tw/n13rNBve
展覽時間：2022/4/16（六）～5/22（日），每週一休展（5/2除外）；週二至週日12:00-21:00
展覽地點：1F悠然廳
官網資訊：https://npacntt.tw/n13niMqf