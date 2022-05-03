兒少遭「精神不當對待」人數創近三年新高！ 家扶助擺脫隱形傷痕

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家扶基金會公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情形」調查，結果顯示許多情境在你我個人經驗或生活周遭或許並不陌生，且十大兒少遭精神不當對待的情境中，前六名都與「言語暴力」相關。進一步訪談資深兒少保督導，常見的言語暴力語句像是「怎麼會笨得像豬一樣！」、「你再哭！我叫警察來抓走」、「早知道就不要生下你」、「書讀到哪裡去，真沒路用！」等，這些斥喝、侮辱、威脅等負面話語，都會造成孩子內心永遠的痛楚。
特別是精神不待對待並無外顯傷勢、且難被立即發現或舉證；不適當或隨口一句話，以為說者無心、父母管教使然，容易被合理化或忽略了兒少正潛在危險，包裹著令人擔憂的暴力黑數！
畫中有話揭開隱形傷痕 濾鏡串聯撫平兒少受虐傷口
家扶第10年推動4月28日「兒童保護日」以「告別隱形傷痕，擁抱自我美好」為主題，呼籲正視精神不當對待與言語暴力議題，特別規劃「隱形傷痕藝術展示秀」，期盼透過藝術創作的力量，傳遞鼓舞與關懷能量，撫平兒少受虐傷口。
此外，更發起#NoMoreSorry「428杜絕言語暴力」自拍濾鏡串聯社群挑戰，民眾只要透過社群軟體搜尋「428杜絕言語暴力」自拍濾鏡，就能在手機上看到常見言語暴力語句表現，感同身受地體驗兒少遭精神不當對待的情境，提高大眾對此議題的重視，齊力捍衛和阻止兒少受虐事件上演。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53595
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